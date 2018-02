Une aubaine pour le leader

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 173 lecture(s)

Le leader du championnat Régionale 2, l’USM Béjaïa, affrontera, aujourd’hui samedi, devant son public, le onze du CM Tidjelabine, qui ne semble pas en mesure d’inquiéter son adversaire, compte tenu de l’actuelle place qu’il occupe. Les locaux, qui restent sur une éclatante victoire le week-end passé hors de leurs bases devant l’US Auzia (3 - 2), auront l’opportunité de préserver leur place en engrangeant les 3 points de la victoire aux dépens de cette formation de la wilaya de Boumerdès. Une équipe qui n’arrive pas à suivre le rythme de la compétition. Autant dire qu’il s’agit d’une réelle aubaine pour le leader, afin de conforter encore plus sa position de chef de file. Très largement favori dans cette rencontre, les camarades de Merou tenteront de réaliser une grande prestation devant un adversaire qui ne jouera, sans doute, pas pour limiter les dégâts devant un leader qui prendra très au sérieux ce duel, sachant qu’un match n’est jamais gagné d’avance. «Ne pas sous-estimer l’adversaire pour éviter de se faire peur», telle est la consigne adressée par le coach l’USMB Mohamed Aouimeur à ses joueurs, appelés à se surpasser pour décrocher un sacre que tous les fans attendent.

L’US Soummam pour la passe de quatre

L’US Soummam, qui a réussi à décrocher sa troisième victoire consécutive le week-end passé, espère ne pas s’arrêter en si bon chemin en recevant, au stade Zaïdi Braham d’El Kseur, l’ES Timezrit, qui patauge dans le bas du classement. À seulement trois unités du dauphin et à six du leader, les camarades de Yacine Amaouche, sur une courbe ascendante, continuent de récolter les bons résultats, d’où leur quatrième place qu’ils tiennent, toutefois, à améliorer avec la réception d’une de la formation de Timezrit. Une adversaire certes difficile à jouer, mais loin de constituer un roc pour l’équipe locale, dont l’ambition ne fait que grandir. Il est certain qu’à ce stade de la compétition, les points valent leur pesant d’or et les Poulains de Yacine Adiche sont bien placés pour le savoir, ce qui ne fera que les motiver davantage face à une équipe visiteuse qui joue très bien au foot et qui dispose de beaucoup d’atouts pouvant faire basculer les locaux. Une donne qui devrait pousser ces derniers à sortir le grand jeu pour ne pas connaître une désillusion, surtout que c’est l’ESTqui avait infligé le premier revers de la saison au leader, l’USM Béjaïa, (12e journée). Enfin, tout porte à croire que ce derby entre deux protagonistes aux objectifs diamétralement opposés sera intéressant à suivre, eu égard à l'enjeu important qui le caractérise.

Samy H.

Le programme

USM Béjaïa - CM Tidjelabine

US Soummam - ES Timezrit