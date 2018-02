Un derby qui promet

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 256 lecture(s)

Le stade de Tizi Rached abritera une chaude empoignade cet après-midi entre deux équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’Olympique Tizi Rached et l’ES Azeffoun.

Les Olympiens de Tizi Rached, qui restent sur une défaite à Draâ Ben Khedda face à l’USMDBK la semaine passée, sont condamnés à réagir positivement devant leurs supporters face aux Marins d’Azeffoun, qui ont réussi un bon début de phase retour. Ce derby sera déterminant pour la suite du parcours des deux équipes. Alors, qui aura le dernier mot ? L’OTR ou l’ES Azeffoun ? On le saura au coup de sifflet final de l’arbitre.

Sour El Ghozlane veut s’offrir le WB Saoula

Pour sa part, le leader du championnat, l’E Sour El Ghozlane, se déplacera à Saoula avec la nette ambition de revenir avec les trois points de la victoire. Un match qui s’annonce difficile devant un adversaire qui se bat pour assurer son maintien avant l’heure. Toutefois, les gars de Sour El Ghozlane ne comptent pas louper ce rendez-vous pour consolider leur fauteuil de leader et même prendre le large.



Le CRB Tizi-Ouzou et la JS Akbou dos au mur

Deux clubs de la Kabylie sont dos au mur, car plus que jamais menacés de relégation en Régionale 2. Il s’agit du CRB Tizi-Ouzou, lanterne rouge, qui accueillera sur son terrain, à Oukil Ramdane, la JS Tixéraine, et la JS Akbou, qui aura à un périlleux déplacement chez l’IR Birmandreis. Les Communards de Tizi et les gars d’Akbou sont appelés à rafler la mise s’ils ne veulent pas se compliquer davantage la tâche. Pour le reste des rencontres, l’EC Oued Smar donnera la réplique à l’USM Draâ Ben Khedda, tandis que le WA Rouiba affrontera l’ESM Boudouaou. Le CRB Bordj El Kiffan, lui, aura à défier le NR Dely Ibrahim dans un match qui sera palpitant, alors que la JS Boumerdès devait recevoir, hier dans l’après-midi, son homologue de la JS Tichy.

Massi Boufatis