Gain de match pour le FCT

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 149 lecture(s)

La commission de discipline de la ligue de football de la wilaya de Bouira a statué sur l’affaire de la rencontre UB Mesdour – FC Thamelaht, comptant pour la 9e journée du championnat honneur Bouira. Une partie arrêtée à la 86’, alors que le score était d’un but partout, après que l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty aux visiteurs. Une décision qui a été vivement contestée par l’équipe locale, dont un joueur avait agressé l’arbitre de la rencontre, en lui assenant un coup de pied par derrière, lit-on dans le BO de la LWFB. A cet effet, la commission a décidé d’un match de perdu pour l’équipe locale et a octroyé le gain de match au FCT. Le joueur mis en cause, en l’occurrence Laïd Youcef, a, quant à lui, écopé d’une année de suspension, assortie d’une une amende de 10 000 DA «pour agression sans lésion corporelle envers officiel de match, conformément au règlement en vigueur». Deux autres joueurs, en l’occurrence Hilloul Amlar et Lamour Kamel, ont fait l’objet d’une mise en garde et écopé de 5 000 DA d’amende.

M’hena A