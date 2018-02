Examen et adoption des bilans moral et financier à l’ordre de jour

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 190 lecture(s)

La ligue de football de la wilaya de Bouira a, dans un communiqué, appelé ses membres à prendre part à l’assemblée générale ordinaire prévue ce matin à partir de 10h00 au niveau de la salle de réunion du stade OPOW Rabah Bitat, conformément aux dispositions statuaires de la LWFB. Trois points sont inscrits à l’ordre de jour, à savoir l’examen et l’adoption des bilans moral et financier, ainsi que l’audit financier exercice 2018 et l’examen et l’approbation du plan d’action 2018.

M. A.