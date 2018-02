Le choc des titans

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 305 lecture(s)

Les yeux seront rivés, cet après-midi, vers le stade Smaïl Makhlouf de la ville d’Arbaâ, où se jouera le choc de la 18e journée entre le dauphin du groupe, le RC Arbaâ, et son leader, l’US Béni Douala.

Un match à six points pour les deux équipes qui fouleront la pelouse avec la nette intention d’arracher les trois points. La bande d’Abdenour Hamici, qui a entamé cette phase retour en force, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Certes, la mission s’annonce difficile devant un adversaire qui veut retrouver la ligue 2 mobilis, lui qui jouait en Ligue 1 Mobilis il y a trois saisons en arrière. Mais avec le bon état d’esprit qui anime le groupe de l’US Béni Douala et avec la présence de joueurs chevronnés et d’expérience, à l’image de Sedkaoui, Hadiouche, Guerrab, pour ne citer que ces derniers, un résultat positif reste possible. Les coéquipiers de Daoud sont, pour le moins, déterminés à rafler la mise. Ils ne veulent, en aucun cas, rater cette sortie, surtout qu’ils ont les capacités de créer l’exploit. Ils espèrent, seulement, que «l’arbitre sera à la hauteur», comme nous l’a souligné le boss Hocine Ammam. Cette rencontre revêt, donc, une extrême importance pour les protégés d’Abdenour Hamici, lesquels croient dur comme fer en leur belle étoile et en leurs capacités d’accéder cette saison en Ligue 2 Mobilis.

USO Amizour - ES Ben Aknoun, duel des extrêmes

L’USO Amizour, qui cherche inlassablement à se mettre à l'abri du purgatoire de la relégation, affrontera une équipe de Ben Aknoun qui occupe une place sur le podium. En net besoin de points, les deux équipes joueront, cependant, pour des objectifs différents. L’une, l’ES Ben Aknoun, logée à la troisième place, cherchera à arracher une place au podium, tandis que l’USOA, pataugeant dans le bas du classement, veut s’offrir un petit bol d’air frais, elle qui joue le maintien cette saison. A cinq points de la première équipe non relégable, les Unionistes d’Amizour n’ont plus le droit de concéder le moindre point, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. La venue de l’ESBA cet après-midi n’arrange pas les affaires des Rouge et noir, qui doivent absolument l’emporter pour garder l’espoir du maintien. Et c’est à partir de cette journée que les camarades de Boukemacha doivent commencer à se refaire une santé. Ils sont dans l’obligation de gagner le match pour se remettre sur le rail. En somme l’USOA, qui ne peut plus se permettre un autre naufrage, notamment at home, entend réagir aujourd’hui. Ce qui est sûr, c’est que les Unionistes se sont bien préparés pour ce rendez-vous. En effet, tous les jeunes joueurs croisés ne veulent plus entendre parler de revers, du moins à Amizour. C’est donc le moment de se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard. Un résultat autre qu’une victoire mènera, à coup sûr, le club en division inferieure. Au même moment, le NC Magra, à quatre points du chef de file, sera en difficulté à M’Sila, où il est attendu de pied ferme par le WRM local, qui entend mettre à profit l’avantage du terrain et du public pour se racheter de sa défaite concédée chez le leader le week-end dernier. Pour sa part, l’IB Lakhdaria aura une belle opportunité de se remettre en selle à l’occasion de la réception de l’IBK El Khechna. Cette journée se présente également à l’avantage de la JSD Jijel qui recevra la formation de Boufarik. Toujours en course pour le maintien, le CRBD Beïda, battu mardi par 3 - 2 en match retard par l’IBKEK, n’aura d’autres alternatives que de s’imposer devant son invité du jour, le NARB Reghaïa. L’OPOD de Ouargla arbitrera le chaud derby du Sud qui mettra aux prises le CR Beni Thour avec le MB Rouissat, dans un duel entre mal-classés. Enfin, le RC Boumerdès, qui a perdu tout espoir de joueur le titre, accueillera le onze de la Montagne, la JS Haï Djebel.

M. B. et S. H.

Le programme



RC Boumerdès - JS Haï Djebel

JSD Jijel - WA Boufarik

IB Lakhdaria - IBK El Khechena

CR Beni Thour - MB Rouissat

CRB Dar Beïda - NARB Réghaïa

WR M’sila - NC Magra

RC Arbaâ - US Béni Douala

USO Amizour - ES Ben Aknoun