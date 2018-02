À la rencontre des clubs de taekwondo de la wilaya…

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 200 lecture(s)

Dans le cadre du développement de la discipline, le taekwondo en l’occurrence, et sur initiative de la fédération algérienne de taekwondo, une délégation d’experts sud-coréens le "Taekwondo Peace Corps", composée de cinq experts, conduite par l’entraineur de la sélection algérienne Séniors de taekwondo et du maitre Jung Woo Min, a sillonné plusieurs régions de la wilaya à la rencontre des clubs de taekwondo (encadreurs et athlètes). Ainsi, la délégation qui a séjourné pendant quatre jours à Bouira, à savoir du 31 janvier au 3 février derniers, a entamé sa mission en se rendant à l’école Nadjah club Bouira, que Yanis Soualah, vice-champion du monde de poomsae, vient d’intégrer. La délégation s’est ensuite rendue dans la commune de Maala à la rencontre du club local, Assirem Ath Laaziz. Au deuxième jour, c’est l’est de la wilaya qui a accueilli au niveau de la salle communale de Chorfa les représentants sud-coréens où ils ont eu à rencontrer trois clubs de la région, à savoir Amel Toghza, Etoile Tixiridéne et Espérance Ath Mansour. Avant de rencontrer le club Nedjm Aghbalou à Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou. Au dernier jour, un regroupement à la salle OMS Rabah Bitat a été organisé avec six clubs de Taekwondo du chef-lieu, le Bahdja Sport de Bouira, le BSB, le Raid Bouira, Chabab Bouira, Moustakbel Bouira, Wiam Bouira et Amer Khodja Bouira. Lors de chacune de leurs haltes, les experts sud-coréens animaient des séances de démonstration et d’exhibition, suivies par une séance d’entrainement avec les athlètes. La tournée s’est toutefois terminée par une cérémonie de remise de récompenses au profit de la délégation sud-coréenne offertes par la ligue de wilaya de Bouira de Taekwondo et la DJS, en présence du président de la fédération algérienne de Taekwondo, Tiabi Abdelhak. À signaler que la délégation se rendra prochainement à M’Sila pour poursuivre sa tournée.

M’hena A.