Le MC Béjaïa sur du velours

Le championnat national de futsal (niveau 1) amorcera aujourd’hui sa septième journée, qui sera marquée par deux derbys béjaouis. Le premier, qui se jouera à la salle Opow, mettra aux prises le MCB avec l’Et SB, alors que le second aura lieu à Akbou entre le FCA et l’En SB. Leader, le MC Béjaïa, dont le dernier match contre l’Entente de Béjaïa a été renvoyé, part favori dans l’empoignade qui l’opposera à l’Etoile de Béjaïa, qui a gagné son dernier match devant le FCB sur le score de 5 à 4. Les capés de Tarik Benali, qui ont gagné le match aller par un score fleuve de 19 à 1, ne devraient pas trouver de difficultés pour empocher trois autres points et garder leur fauteuil de leader. Pour sa part, le FC Akbou, forcé au repos lors de la précédente journée, part avec un léger avantage devant l’Entente de Béjaïa, qu’il a battue au match aller par le score sans appel de 7 à 0. Signalons que le premier match sera arbitré par un trio Beleulmi - Belili - Krouma, alors que le second sera officié par un trio composé de Beguach, Aït Youcef et Mokrani.

Z. H.



Le programme

Poule A

ASG - GAFS

EFC - ACG

Exempt : Skikda Futsal

Poule B

MCB - Et SB

FCA - En SB

Exempt : FC Béjaïa

Poule C

MHSO - AFBBA

FSM - REDO

Exempt : CFBordj Bou Arréridj

Poule D

ASCO - ESFB

FKEH - USMT

Exempt : AT M’sila