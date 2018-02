La victoire ou l’implosion

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 543 lecture(s)

La JS Kabylie recevra cet après-midi au stade du 1er Novembre, à huis clos, le NAHD pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Se trouvant dans une position de relégable, les Kabyles doivent battre le NAHD pour améliorer leur classement. Ainsi, le coach Saâdi affirme que son club est dans l’obligation de glaner le gain de la rencontre. «Le match face au NAHD est très important pour la suite du parcours. Après la victoire du CRB et de l’OM, nous sommes condamnés à gagner face au NAHD. Le match sera très difficile car on affrontera une équipe accrocheuse. Cependant, on fera le maximum pour gagner la partie pour renforcer notre capital point», avait déclaré le coach kabyle. Côté effectif, le milieu de terrain Salim Boukhanchouche est out pour le match d’aujourd’hui. Souffrant du dos, l’ex-pensionnaire de Médéa a déclaré forfait. C’est Benyoucef qui jouera à sa place. Aussi, le match d’aujourd’hui verra le retour de Benaldjia, Djerrar et Asselah, absents lors du match de coupe.

Ultime séance hier à 17 heures

Par ailleurs, les Canaris devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement hier après-midi à 17 heures au stade du 1er Novembre.

Le coach Saâdi a apporté les derniers réglages à son groupe avant le match d’aujourd’hui face aux Sang et Or de la capitale. Le staff technique kabyle a tout fait pour assurer une bonne concentration à ses poulains pour le match d’aujourd’hui.

