«On créera le déclic»

Pour le milieu de terrain kabyle, Lyes Benyoucef, la qualification en coupe a fait beaucoup de bien à l’équipe pour la suite du parcours. À propos du match d’aujourd’hui face au NAHD, le joueur estime que la victoire est impérative pour son club.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a arraché sa qualification en coupe. Un mot sur cette performance ?

Lyes Benyoucef : Cette qualification en coupe est bonne pour le moral des joueurs. Elle nous permettra de préparer les prochains rendez-vous avec un bon moral. Certes, on a trouvé des difficultés mais le plus important reste la qualification au prochain tour. Après le faux pas en championnat face au PAC, on a pu se racheter en coupe. À présent, on doit se concentrer sur les prochains matchs pour réaliser d’autres belles performances.

Comment vous sentez vous à la JSK ?

Je commence à m’adapter et je me donne toujours à fond sur le terrain. Je ne lésine jamais sur les efforts car mon seul objectif est d’aider la JSK à réaliser les belles performances. Je me sens bien et je ferai tout pour servir l’équipe tout au long de la saison.

Selon vous, où se situe le problème de l’équipe qui n’arrive pas à gagner depuis plusieurs journées en championnat ?

C’est un problème psychologique et les joueurs ont juste besoin d’une victoire pour se libérer. Le club possède de bons joueurs, et, personnellement, j’estime que la JSK a les moyens de revenir en force lors des prochaines rencontres.

La victoire face au NAHD est donc impérative, n’est-ce pas ?

Le match face au NAHD est décisif et on doit le gagner pour améliorer notre position au classement général. Certes, on affrontera une équipe accrocheuse, toutefois, on doit préserver les points du match à Tizi. Une victoire lors de ce match sera le déclic pour le reste du parcours Inchaalah.

Regrettez-vous que le match se joue à huis clos ?

C’est sûr qu’on aurait souhaité jouer devant nos supporters qui nous aident beaucoup. Cependant, même si le match se jouera à huis clos on fera tout pour gagner la partie et dédier la victoire à nos fans.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi