Les Azazguis reviennent bredouilles…

La JS Azazga, qui avait réalisé un large succès au stade Tirsatine face au NRB Ouled Derradj, s’est déplacée à Ouargla avec la ferme intention de confirmer ce regain de forme.

Mais finalement, la bande de Hocine Chikhi est revenue bredouille, en s’inclinant sur le score de 2 à 0 devant le MB Hassi Messaoud. Une défaite inattendue pour les camarades de Benmokhtar qui espéraient enchaîner avec un autre succès pour gagner d’autres marches au classement. Mais en vain. Les joueurs sont passés à côté de leur sujet, en ratant leur match face à des gars de Hassi Messaoud volontaires à souhait, car voulant coûte que coûte rafler la mise. Les gars d’Azazga sont désormais appelés à refaire surface dès la prochaine journée. La défaite concédée est certes amère. Mais qu’il faut la mettre aux oubliettes et se concentrer davantage sur la suite du parcours, qui s’annonce difficile.

… De même pour le MB Bouira

C’est le cas aussi pour le MB Bouira qui n’a pas réussi sa sortie à Alger, en s’inclinant face au Hydra AC sur le score de deux buts à un. Les Bouiris, qui restent sur une série de bons résultats, ont été stoppés dans leur élan avant-hier par le Hydra AC, qui se relance, ainsi, dans la course pour l’accession en DNA, après cette victoire. L’équipe du MB Bouira est appelée à se remettre au travail et à fournir plus d’efforts, pour renouer avec le succès dès la prochaine sortie à domicile au stade Saïd Bourouba et continuer sa montée au classement, en se rapprochant du trio de tête. Pour les autres matchs de la journée, désormais le SA Sétif prend seul la tête de classement, après son succès lors derby face à l’USM Sétif 1 à 0, et devance de deux points son ex co-leader le CRB Ouled Djellal, qui s’est contenté d’un nul vierge en déplacement face au NRB Ouled Derradj. Dans le haut du tableau, l’IRB Ain Lahdjar a fait match nul 1 à 1 face à l’OMR El Anasser, tandis que l’AS Bordj Ghedir s’est inclinée en déplacement 1 à 0 face au DRB Baraki. En bas du tableau le CRB Aïn Djasser a laissé des plumes face au FC Bir El Arch en s’inclinant sur ce score de 3 à 2. Le dernier match de la journée devait avoir lieu hier au stade Benhaddad de Kouba entre le CAK local et l’IRB Berhoum.

Massi Boufatis