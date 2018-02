Mouldiouane à la 87’

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 205 lecture(s)

C’est devant des gradins vides, huis clos oblige, que l’OS El Kseur et l’OS Mouldiouane se sont affrontés, pour le compte de la 17e journée du championnat Régionale 2. Les Olympiens d’El Kseur tombent à domicile pour la quatrième fois. Et cette fois-ci face à une équipe très organisée et motivée. Ainsi, les gars de Mouldiouane, qui voulaient coûte que coûte laver l’affront du match retour, ont eu leur revanche sur leur adversaire à la 87’, grâce à une réalisation signée Saâdaoui. Tenus par l’obligation du résultat, les locaux ont tenté de mettre la pression dès le coup d’envoi pour intimider l’adversaire. Mais très vite, les coéquipiers de Meklat se sont mis en difficulté face à la bonne organisation de Mouldiouane, optant alors par des raids sporadiques sur les flancs, sans pouvoir venir à bout du gardien Djema, jusque-là intraitable. Ce seront les visiteurs qui ouvriront les hostilités. Secoués, les locaux vont dominer, mais rateront de véritables occasions d’ouvrir la marque. D’abord par Hadjara, qui profitera d’un service de Taour, puis par Irid, qui voit son tir raser les montants de Djema. Les visiteurs répliqueront par Benarbane, qui en fera voir de toutes les couleurs à la défense d’El Kseur. Deux minutes après, ce même joueur avait le but au bout du pied, mais il ratera le cadre. Ce sera la dernière véritable occasion de cette première manche. En seconde période, on assiste à une équipe d’El Kseur résolument tournée vers l’offensive et une équipe de Mouldiouane optant pour des raids sporadiques, tout en surveillant les arrières. Côté visiteurs, le poison de la défense, Benarbane, rate une occasion en or à la 49’. Du côté des locaux, après cette chaude alerte, Mami a failli ouvrir le score à la73’ et Baour rate l’immanquable à la 65’’. Et alors que l’on se dirigeait vers la fin de la partie, Gada, qui s’enfonce droit vers les bois, fut accroché dans la surface de réparation. L’arbitre, tout près de l’action, désigne, alors, le point du penalty, exécuté avec brio par Saâdaoui. Malgré les changements opérés de part et d’autre, le résultat restera inchangé jusqu’au coup du sifflet final. Une victoire amplement méritée. Ce sont trois précieux points pour gars de l’OS Mouldiouane qui se propulsent, ainsi, à la 6e place avec 23 points, alors que les Bleus d’El Kseur sont désormais condamnés à réagir au plus vite.

Samy H.