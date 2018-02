Les Béjaouis se relancent

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 323 lecture(s)

La JSM Béjaïa a réalisé une excellente opération, avant-hier sur son terrain, en battant, avec l’art et la manière, le leader du groupe, l’AS Aïn M’lila (2 - 0), dans l’affiche de la 19e journée de la ligue 2.

Les deux réalisations de la partie furent inscrites en seconde période de jeu par Abdelouahid Belgherbi (61’), portant son capital-buts à neuf, et Bilal Bensaha (72’), ayant transformé victorieusement un pénalty obtenu par Bensayeh. Ainsi, ce succès est venu surtout relancer de plus belle les gars de la Soummam dans la course pour l’accession, puisqu’ils préservent encore leur 5e place, avec deux petites unités de retard sur le 3e. Pour revenir à la confrontation, et malgré son extrême importance pour les deux équipes, les capés de Zeghdoud n’ont pas tremblé. Bien au contraire, après une première période de jeu, où Merbah et consorts furent confrontés à une muraille bien dressée par les visiteurs, ceux-ci ont su frapper au bon moment pour prendre les trois précieux points de la partie, scellant du coup définitivement la réconciliation avec leurs supporters. En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour que les Béjaouis sortent une fois de plus vainqueurs de cette empoignade à haut risque. Les camarades de l’excellent Réda Bensayeh n’ont, donc, pas déçu leurs supporters, notamment ceux qui se sont déplacés en masse au stade, pour leur donner de la voix et signer un deuxième succès chez eux. Il faut rappeler aussi que même la direction a promis aux joueurs une forte prime en cas de succès, en plus de leur verser, l’avant-veille de ce rendez-vous, un salaire pour les booster davantage. Le président du CSA, M. Houassi, a informé, lui aussi, à l’issue du match, qu’il offrira une autre prime de 50 000 aux joueurs en guise de récompense pour cette belle victoire. S’exprimant en fin de partie, l’entraîneur de la JSMB, Mounir Zeghdoud, visiblement comblé par cette belle performance signée par ses poulains au détriment du leader, a déclaré en substance : «C’est une victoire méritée que nous venons de remporter face à un adversaire qui ne nous a guère facilité la tâche, notamment en première mi-temps. Cela dit, mes joueurs, qui sont à féliciter, ont su bien réagir en seconde période, en pressant jusqu’à débloquer la situation pour remporter finalement une belle victoire, qui nous permettra d’aborder les prochaines échéances dans les meilleures dispositions psychologiques. Ceci dit, je le répète encore une fois : rien n’est encore joué pour l’accession. Et pour cela, on continuera de lutter jusqu’à la dernière journée.»

Reprise des entraînements cet après-midi

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche, les joueurs de la JSMB n’auront pas le temps de souffler et de savourer pour longtemps leur belle performance, puisqu’ils vont devoir reprendre dès cet après-midi le chemin du travail, sous la houlette du staff technique. Cette séance est programmée pour entamer la préparation du prochain déplacement dans la ville de Chlef pour y affronter l’ASO, dans le cadre de la 20e journée, dans ce qui s’apparente, déjà, à un autre sérieux test, l’adversaire étant déjà un autre client pour la montée.

B Ouari.