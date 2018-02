Le syndrome de fin de match poursuit les Crabes

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 244 lecture(s)

Les Vert et Noir du MOB sont revenus bredouilles avant-hier de leur déplacement à Bou Sâada en concédant une défaite amère (1 - 0) contre l’ABS locale, un match comptant pour la 19e journée de la ligue 2. Les camarades de Maamar Youcef ont raté leur match en fournissant une piètre prestation devant des joueurs de l’ABS plus volontaires et plus agressifs, ils voulaient cette victoire et ils l’ont eu à la 93e minute, suite à un corner bien botté de la droite du gardien Bencherif. Les capés de Bouarata n’ont rien fait pour gagner ce match en dehors de quelques timides actions en première mi-temps par Hichem Cherif et Soltane alors qu’en seconde période, ils ont laissé le champ libre à l’adversaire du jour qui y a cru jusqu’à la dernière seconde. Le syndrome des dernières minutes poursuit toujours les Béjaouis et cela dure depuis l’ère de Biskri, ce dernier n’a pas trouvé le remède qui convient pour éviter ce genre de défaites qui font très mal surtout en cette période cruciale de championnat où le point récolté aura son pesant d’or en fin de saison. Même si la défaite fait partie du jeu, la manière doit pousser le coach à trouver les solutions pour les prochaines rencontres à commencer par celle de vendredi prochain contre le CABBA, un concurrent direct pour l’accession, donc une occasion à ne pas rater pour garder ses chances intactes pour l’accession. La direction du MOB, qui avait réservé une forte prime en cas de victoire, est en droit de demander des explications au staff technique et aux joueurs concernant ce phénomène de défaite de fin de match qui fragilise le statut du club surtout qu’elle fait de son mieux pour réunir les meilleures conditions nécessaires et mettre les joueurs dans les meilleurs états possibles. Signalons que la reprise des entrainements est programmée pour aujourd’hui à 17h30 afin de préparer convenablement le prochain match contre les Criquets du CABBA.

Z. H.