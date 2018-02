«Une défaite amère»

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 261 lecture(s)

À la fin du match contre l’ABS, l’axial du MOB, Bouldieb Billel a donné son point de vue sur cette amère défaite. «Je pense que c’est très difficile d’avaler cette défaite lors du temps additionnel. On a bien joué la première mi-temps mais en seconde période on a rien fait devant une équipe de l’ABS plus volontaire. Certes, nous avons subi une certaine pression tout au long de la partie mais ce n’est pas une raison pour justifier notre défaite. On a bien géré le match jusqu’à cette fatidique 93e minute où nous avons encaissé dans un moment d’inattention et de manque de concentration. Dommage pour nos supporters car on tenait facilement le point du nul. Après cette défaite amère, on doit se racheter rapidement lors de notre prochain match contre le CABBA, un concurrent direct pour l’accession.»

Z. H.