Rencontre Ekedi - dirigeants aujourd’hui

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 314 lecture(s)

Comme tout le monde le sait, rien ne va plus entre l’attaquant Steve Ekedi et la direction du club. Ayant été l’auteur de déclarations à la presse qui n’ont pas été du goût des dirigeants de son club, le joueur a fait l’objet d’une sanction, le reléguant à l’équipe réserve avec laquelle il s’entraîne depuis la semaine passée. Cependant, et selon une source autorisée, le joueur devra rencontrer les responsables de la JSK aujourd’hui ou demain lundi. En effet, le Camerounais devra s’expliquer avec ses responsables sur ce qu’il a déclaré, avant que ces derniers ne prennent une décision sur son avenir. Pour rappel, le joueur était en conflit avec l’ex-directoire composé du trio Aït Djoudi - Madjène - Zouaoui, avant qu’il ne rentre en conflit, de nouveau, avec l’actuelle direction, présidée par Cherif Mellal. Cependant, le nouveau président kabyle ne compte pas rester les bras croisés devant la situation de son joueur. Si l’ancienne direction ne pouvait pas résilier le contrat du Camerounais pour ne pas lui payer des indemnités, Chérif Mellal, lui, compte régler le cas Ekedi une bonne fois pour toutes. Le boss kabyle et ses collaborateurs entendront le joueur avant de prendre une quelconque décision sur son sort.

Belkalem prêt face au DRB Tadjenanet

Le défenseur Belkalem continue de travailler afin d’atteindre sa forme optimale. Accusant un retard sur le plan physique, vu qu’il est resté sans compétition pendant six mois, l’enfant de Mekla travaille d’arrache-pied pour faire partie du onze performant. Ayant intégré le groupe en jouant même des sixtes la semaine passée, tout le monde s’attendait à ce qu’il soit, au moins, convoqué pour le match d’hier face au NAHD. Cependant, le coach Saâdi a décidé de ne pas le convoquer, estimant qu’il n’est pas totalement prêt pour cette rencontre. Ainsi, le retour de Belkalem devra avoir lieu lors de la prochaine journée du championnat face au DRB Tadjenanet. C’est ce qu’on croit savoir d’un membre du staff technique kabyle. Ce dernier a assuré que le joueur commence à retrouver sa forme et qu’il est fort possible qu’il soit convoqué pour le prochain match, en déglacement, face au DRB.

Boukhanchouche aux soins

Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche était le grand absent, hier, lors du match qui a opposé son équipe au NAHD. Souffrant du dos, l’ex-pensionnaire de Médéa a fait l’impasse sur ce duel, rentrant dans le cadre de la 19e journée du championnat. Selon un membre du staff technique, le joueur, toujours aux soins, ne souffre de rien de grave. Il a, d’après la même source, juste besoin d’un peu de repos. Il sera, à priori, prêt pour le prochain match face au DRB Tadjenanet, qui se jouera le week-end prochain.

M. L.