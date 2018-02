La JSK se complique la situation

Par DDK | Il ya 10 heures 35 minutes | 1543 lecture(s)

La situation se complique de plus en plus pour la JSK avec cet autre nul concédé aujourd’hui (vendredi) à Tizi-Ouzou face au NAHD (1 – 1) lors du match comptant pour la 19e journée de Ligue 1 (à huis clos). Elle reste ainsi à la faveur de ce score première équipe non relégable en compagnie de l’US Biskra, et plus que jamais menacée par le purgatoire. A signaler que les Canaris sont passés lors de ce match à côté d’une défaite puisqu’ils étaient menés au score jusqu’à la 78’ qui verra enfin Benaldjia répliquer à Yousfi qui avait ouvert le score pour le NAHD à la 48’. Très très difficile sera son prochain déplacement chez le DRB Tadjenanet (troisième relégable). Dans l’autre match joué hier, le MCO a disposé du DRB Tadjenanet par 3 buts à 2. Ce qui permet au MCO de se hisser sur le podium. Le CS Constantine lui a conservé le leadership de cette Ligue 1 Mobilis, malgré son match nul à domicile face à l'USM El Harrach (0-0), en match disputé vendredi pour le compte de la 19e journée, marquée également par l'importante victoire du Paradou AC chez l'USM Blida, au moment où l'USM Alger s'est fait surprendre à domicile par l'USM Bel-Abbès (1-2). Pour sa part, l'USMB reste lanterne rouge, avec seulement douze unités au compteur. Elle compte cinq longueurs de retard sur l'avant-dernier, l'USM El Harrach. Mardi, en ouverture de cette 19e journée, l'Olympique de Médéa avait dominé le MC Alger (1-0), tout comme le CR Belouizdad, qui avait dominé l'US Biskra sur le même score, au moment où la JS Saoura et l'ES Sétif s'étaient neutralisés (0-0) à Béchar.

