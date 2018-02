Un point précieux pour Ath Douala

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 290 lecture(s)

La formation de Béni Douala, leader de la DNA, a imposé le partage des points (2 - 2) à son dauphin, le RCA, au stade Smaïl Makhlouf de la ville d’Arbâa, dans le big duel de la 18e journée.

Un résultat, somme toute, positif pour la formation de Béni Douala, qui conserve son fauteuil de chef de file, toujours à un point de son poursuivant immédiat, son adversaire du jour en l’occurrence. Pour l’autre représentant de la Kabylie dans ce palier, l’USO Amizour en l’occurrence, il aura fallu attendre cette dix-huitième journée pour la voir renouer avec le succès. L’avant-dernier remonte au mois de décembre dernier, dans le match face au CR Beni Thour. Ainsi, l’USO a pris le meilleur sur son homologue de Ben Aknoun sur le score de 1 – 0, au grand bonheur de ses supporters qui ont assisté à une belle empoignade entre deux équipes aux objectifs opposés. Les coéquipiers de l’excellent Abdouni, qui ont perdu leur trône le week-end dernier, sont venus dans la ville d’Amizour avec la ferme détermination de réaliser un bon résultat. Mais les camarades de Bakli, plus motivés que jamais, n’ont pas raté l’occasion d’empocher les trois points et d’enchaîner un autre résultat positif, après le nul réalisé à Bourouba face à la JSHD.

Amizour retrouve le sourire

Courte, mais ô combien salvatrice est cette victoire qui a mis du baume au cœur des camarades de Yaya. Il faut reconnaître que les coéquipiers de Souama ont mérité les trois points, en prouvant au public qu’ils ont beaucoup progressé. La première période de jeu est à mettre aux oubliettes, tant les deux équipes sont rentrées sur le terrain avec la peur au ventre. Le jeu s’est déroulé au milieu de terrain et les deux teams n’ont que trop tardé à se mettre en évidence, se contentant de faire circuler le ballon. Un score vierge logique à la pause. De retour des vestiaires, après deux essais ratés par Aourès (47’) et Idirène (52’), Djebar Akrour hérita d’un joli centre d’Aourès, pour catapulter de la tête le ballon dans les filets d’Abdouni, donnant, ainsi, une bouffée d’oxygène à ses camarades. La réaction des poulains de Manaâ ne donnera rien face à la volonté des Rouge et Noir de préserver leur maigre acquis jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Les joueurs de l’USOA, qui remportent là leur deuxième victoire de la saison, ont exulté en fin de rencontre. Un succès mérité que d’aucuns dans l’entourage du club espèrent qu’il servira de vrai déclic pour la suite.

Samy H.

Les résultats

IB Lakhdaria 1 - IBKE Khechena 0

RC Boumerdès 0 - JS Haï Djebel 1

USO Amizour 1 - ESB Aknoun 0

RC Arbaâ 2 - USB Douala 2

CR Beni Thour 0 - MB Rouissat 0

WR M’Sila 1 - NC Magra 1

JSD Jijel 1 - WA Boufarik 2

CRBD Beida 2 - NARB Réghaïa 1