Remla poursuit sa lancée

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 240 lecture(s)

Le leader du championnat Régionale 2, l’USM Béjaïa, a vraiment peiné lors de la deuxième journée de la phase retour face à son invité du jour, le CM Tidjelabine, dans une rencontre pourtant annoncée facile, vu les points qui séparent les deux formations. La première mi-temps a connu la domination nette des poulains de Mohamed Aouimeur, qui ratèrent plusieurs occasions par le biais de Redouane Khaled (12’, 25’ et 29’) et de Sifou (31’ et 38’) face aux gars de Tidjelabine, qui se contentaient de gérer la partie sans trop s’aventurer en attaque. Le pressing exercé par les camarades de Sifou finira par porter ses fruits, puisque ces derniers parviendront à ouvrir le score par Redouane Khaled sur penalty, suite à une faute sur ce même joueur. La première partie du match s’achève sur un léger avantage pour les locaux. Dix minutes après la reprise de la seconde mi-temps, la formation de Tidjelabine parvint à remettre les pendules à l’heure par Boukhemkham. Le coach de l’USMB a procédé par des changements tactiques et l’USMB a fini par retrouver le chemin des filets grâce à un superbe but de Fouad Nasri à la 75’. L’USMB, qui géra son avance par la suite, a même failli ajouter un 3e but par le même joueur. Il faut dire que l’USMB avait beaucoup souffert pour remporter son match face au CMT, qui, il faut l’avouer, a refusé le jeu, en se contentant de défendre. C’est dire que les Médéens ne se sont déplacés que pour limiter les dégâts.

Soummam réalise l’essentiel

En arrachant difficilement les trois points de la victoire devant une formation de Timezrit, l’US Soummam a réalisé l’essentiel et conserve sa deuxième place en attendant des jours meilleurs. Pratiquant un jeu collectif, animé par des passes courtes et précises, les poulains de Yacine Abdiche ont inquiété à bien des reprises la défense visiteuse. Ainsi, à la 11’ Belkadi, se trouvant dans une position idéale, rate lamentablement le cadre. A la 25’ de jeu, suite à une belle combinaison, Menadi, seul face au gardien Cherfi, rate l’ouverture du score. Cinq minute après, Naït Yahia offre un caviar à Menadi, qui rate l’immanquable. Il aura fallu attendre la 41’pour voir Belkadi ouvrir le score d’un tir précis. Après la pause-citron, les alertes se succédèrent de part et d’autre. Et c’est l’USS, par l’entremise de Menadi (75’), qui driblera le gardien, mais rate complètement le cadre. Celui-ci récidive (82’), en mettant à rude épreuve la défense adverse. Et sur ce score d’un but à zéro que la partie s’achève en faveur de l’USS. S. H.

Les résultats

US Soummam 1 - ES Timezrit 0

USM Béjaïa 2 - CM Tidjelabine 1