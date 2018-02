Tadmaït et Tizi-Gheniff ne se lâchent pas

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 211 lecture(s)

Le leader du groupe Honneur, le FC Tadmaït, qui se déplaçait chez le CRB Mekla pour le compte de la 17e journée, est revenu avec les trois points dans ses bagages. Un précieux pactole qui permet aux gars de Tadmaït de conserver leur fauteuil, avec deux longueurs d’avance sur les Olympiens de Tizi-Gheniff. Ces derniers sont allés s’imposer, eux aussi, à Ouadhias devant le FCO. Une donne qui durcira, sans doute, un peu plus la bataille qui s’annonce des plus serrées. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa a été la plus grande perdante de la journée, en ratant sa courte virée du côté de Fréha, où les Banlieusards de Tizi-Ouzou ont laissé des plumes face au CAF local, qui l’a emporté logiquement par trois buts à un. Une défaite qui éloigne du coup la formation de Boukhalfa du duo de tête. Pour sa part, le KC Taguemount Azouz, qui restait sur une victoire à l’extérieur, a enchaîné un succès chez lui devant un ES Tigzirt qui n’a pas démérité. Le RC Betrouna, qui est allé imposer le partage des points à l’O Tizi Gheniff lors de la précédente journée, n’a pas laissé filer également l’aubaine d’ajouter trois points à sa besace, en surclassant son invité du jour, l’ASC Ouaguenoun, au stade Oukil Ramdane. Pour sa part, l’AC Yakouren, qui a reçu la coriace formation de la JSC Ouacifs, s’est imposée par la plus petite des marges. Enfin, dans le dernier match de cette 17e journée, l’ES Assi Youcef n’a pas raté l’occasion de récolter la totalité du gain devant la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour.

S. K.

Les résultats

CA Fréha 3 - JS Bouklhalfa 1

CRB Mekla 0 - FC Tadmaït 1

FC Ouadhias 0 - O Tizi-Gheniff 1

RC Betrouna 3 - ASC Ouaguenoun 0

KCT Azouz 2 - ES Tigzirt 1

AC Yakouren 1 - JSC Ouacifs 0

ESA Youcef 4 - ESS Oumeddour 0

Exempt: E Draâ El-Mizan