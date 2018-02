Avec l'art et la manière !

Par DDK | Il ya 5 heures 6 minutes | 205 lecture(s)

En accueillant la formation de la Protection civile, les protégés du duo Hamlat - Louala ont entamé le match tambour battant, puisque moins de deux minutes ne se sont écoulées qu'ils sont parvenus à s'offrir la première occasion. Les protégés de Boualem Bouabida ont bien fermé les espaces, arrivant à contenir tant bien que mal les assauts répétés des Vert et Noir. Redoublant d’efforts, la formation du RCS parvient à trouver la brèche à deux minutes de la pause, suite à une belle combinaison d’attaque, ponctuée par un but du virevoltant Benoudiba. À la reprise, les coéquipiers de Benmahrez sont revenus sur le terrain avec l'idée de plier le match. Après une première tentative avortée de Hakou M’sili, la prochaine action a été la bonne, puisqu’après un joli mouvement collectif, Massi Miloudi fusillera le gardien de Béjaïa, qui n’a vu que du feu dans un stade en délire. Un but qui a complètement libéré la formation de Seddouk qui dès lors fera cavalier seul, parvenant à inscrire un troisième but par le toujours aussi rusé, Bilal Benmokhtar. La partie venait d’être pliée. Les coéquipiers de Benighil, qui n'ont à aucun moment fermé le jeu, ont réussi à réduire la marque par l’entremise de Nouri. Un but qui a vite fait de faire réagir les gars de Seddouk qui vont repartir à nouveau à l’abordage, notamment par l’omniprésent capitaine Nadir Benslimane qui a offert deux balles faciles à marquer à M’sili, qui trouvera le moyen de les rater lamentablement. Côté CSPCB, les Meknia, Toubache et autre Bourdjah ont beau essayer de revenir un tant soit peu dans la partie, mais à chaque fois leurs actions manquaient de punch pour espérer déstabiliser l'arrière garde locale bien articulée autour du rugueux Benmaamar. Libérés, les gars du RCS réussiront à se procurer d'autres occasions faciles de marquer mais ils pécheront lors du dernier geste. Dans l’autre attraction de la journée, l’O Akbou voulait absolument réussir une belle performance chez lui dans le derby face au voisin SS Sidi Aïch, pour améliorer son rang. Finalement, les Olympiens n'ont pas pu négocier positivement cette sortie. D’emblée, la SSSA a multiplié les assauts vers le camp adverse, parvenant ainsi à marquer dès les premières minutes de jeu. Alors qu'on se dirigeait vers ce score en faveur des Diables Rouges, Hocine Ouali surgit pour remettre les pendules à l'heure. La SSSA passe à la vitesse supérieure. Et à douze minutes de la fin (78'), suite à un corner et un duel aérien, l'arbitre désignera le point de penalty. Une décision qui n'a pas été acceptée par les locaux. La partie ne reprendra jamais suite à un envahissement de terrain d'une partie du public local.Cela dit et comme le stipule la réglementation, les trois points seront octroyés au SSSA.

Zahir Ait Hamouda

Les résultats

NC Béjaïa 3 - ARB Barbacha 0

JSB Amizour 4 - CRB Ait R’Zine 0

AS Taâssast 3 - SRB Tazmalt 1

NB Taskriout 0 - JSI Ouazzoug 0

O Akbou 1 - SS Sidi Aïch 1

(match arrêté)

RC Seddouk 3 - CS P. Civile 1

AS Oued Ghir 0 - CRBSE Ténine 3