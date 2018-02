«Le succès face au leader nous motivera davantage»

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 277 lecture(s)

L’ex-portier international de l’Entente de Sétif, Sofiane Khedairia, s’avère un rempart infranchissable pour les attaquants adverses.

Arrivé lors du dernier mércato hivernal, le néo keeper des Vert et Rouge n’a pas tardé à s’intégrer au sein du groupe et à s’imposer en tant que titulaire indiscutable dans l’échiquier de Zeghdoud. Comptant déjà deux matchs dans les jambes, il a su donner de l’assurance à ses équipiers sur le terrain et à garder sa cage vierge contre le RCK et l’ASAM, que son équipe a battus sur le même score (2 - 0). Approché à la fin de la rencontre, le gardien de but n° 1 de la JSMB dira : «Je suis bien évidemment très heureux de cette victoire acquise grâce aux efforts de tout le monde. Il est vrai que ce ne fut pas facile contre le leader, notamment en première période de jeu, sachant que notre adversaire s’est contenté de jouer derrière. Mais heureusement que les choses ont bien évolué par la suite, puisqu’on a réussi à inscrire deux buts. Un beau succès qui nous fera le plus grand bien en prévision de la suite. En clair, disons que nous avons surtout bien préparé ce match qui nous tenait tous à cœur, au vu de son importance. Nos efforts n’ont pas été vains». Au sujet de son rendement personnel lors de cette rencontre, notre interlocuteur poursuivra: « Il est toujours bon de ne pas encaisser de buts, ce qui renfonce les chances de l’équipe de gagner ses matchs. Me concernant, je crois que je n’ai fait que mon devoir au même titre que mes autres camarades sur le terrain. Cela étant dit, si je suis venu à la JSMB, c’est surtout pour apporter ma modeste expérience au service de toute l’équipe avec laquelle je voudrais contribuer à l’objectif d’accession en fin de saison». Évoquant le rôle des supporters dans cette victoire, Khedaïra a beaucoup loué leur mérite : «Nos supporters ont répondu présents et les joueurs ont fait le reste sur le terrain pour partager, en fin de compte, ensemble, la joie de ce succès. Espérons que cette communion durera le plus longtemps possible, car nul ne doute que l’apport du public en pareilles circonstances reste important pour atteindre les objectifs escomptés. Et c’est ce qu’on souhaite à présent pour que notre club puisse triompher encore lors des prochaines échéances qui nous attendent avant la fin du championnat». Interrogé justement sur le prochain rendez-vous contre l’ASO, il dira en conclusion : «Vous savez, désormais, personne ne nous fera de cadeau, car toutes les rencontres qui nous restent à jouer seront délicates. Et ce rendez-vous contre un autre rival pour l’accession le sera tout autant que les autres. Néanmoins, on n’ira pas chez notre adversaire dans la peau d’une victime, mais bien pour confirmer nos intentions de poursuivre notre marche vers l’avant.»

Forte prime pour les joueurs

Après leur belle performance acquise vendredi dernier contre le leader de la Ligue 2, les camarades de Mohamed Benchaîra percevront un beau pactole de 150 000 dinars, soit 15 millions de centimes chacun, en guise de récompense offerte par le club professionnel (dix millions) et le CSA (cinq millions). Ainsi, après leur avoir déjà versé un salaire à l’avant-veille du rendez-vous contre l’ASAM, les responsables de la JSMB comptent encore jouer à fond la carte de la motivation financière, pour inciter les joueurs à aller chercher d’autres performances dès la prochaine journée

B Ouari.