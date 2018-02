«On a évité le pire à Bou Saâda»

Par DDK | Il ya 5 heures 8 minutes | 303 lecture(s)

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a publié un communiqué où on a expliqué les mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulée la rencontre contre l’ABS du weekend dernier. «Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rencontre de Bou Saâda ont, une fois de plus, démontré qu’il est quasi-impossible de glaner des points à l’extérieur et devant des équipes prêtes à tout pour garder les points du match chez elle. Notre équipe a vécu un véritable cauchemar à Bou Saâda et je remercie le bon dieu que tout ceci soit derrière nous. C'est vrai qu'on a laissé les points à Abdellatif Mokhtar, mais il faut dire que ça reste mieux que d'y laisser des vies. Ces incidents ne nous permettent point de nous taire. Je pense qu'on est dans l'obligation d'éclaircir la situation, surtout vis-à-vis de nos fans qui attendaient à ce qu'on revienne avec un bon résultat. Le score vierge de la mi-temps a chamboulé le reste de la rencontre et a obligé les responsables de l’ABS à montrer leur véritable visage. Ces derniers, qui nous ont pourtant bien accueillis à notre arrivée au stade, ont finalement décidé de se retourner contre nous. Leur comportement a radicalement changé entre les mi-temps, où des responsables de l’ABS, déguisés en stadiers, s’en sont donnés à cœur joie de traiter les nôtres de tous les noms au moment de rejoindre les vestiaires. Puis, ils ont continué à semer la terreur avec une énorme pression et des menaces de la part des officiels de l’équipe locale. On a vraiment assisté à des scènes désolantes. Un nombre considérable de stadiers se sont dirigés vers notre délégation. Au su et vu de tout le monde, des injures, des agressions verbales, et même physiques, nous ont été destinées ainsi que des menaces. Ces derniers ont même tenté de forcer l'accès aux vestiaires durant la pause. Je pense qu’aucune équipe ne s’est plainte de l’accueil à Béjaïa, et ceci, depuis l’entame de la saison. On a fait des pieds et des mains pour mettre nos adversaires dans les meilleures conditions, car après tout, ceci n’est qu’un sport qui se pratique seulement sur le terrain. De ce fait, notre club se réserve le droit de demander des explications aux instances footballistiques de notre pays, dans le souhait de ne plus assister à ce genre d’agissements dans nos stades, et que le fair-play soit monnaie courante chez tous les clubs et villes de la nation».

Z. H.