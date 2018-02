«La défaite devant l’ABS n’est qu’un accident de parcours»

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 234 lecture(s)

Après l’amère défaite de vendredi dernier contre l’ABS, le talentueux attaquant des Vert et Noir, Amir Soltane, nous confie : «La défaite de vendredi passé contre l’ABS a été une grande déception pour nous, les joueurs, surtout qu’elle est venue à la 93ème minute. Cependant, je rassure les Crabes que cet échec n’est qu’un accident de parcours. Il peut arriver à tout moment et à n’importe quelle équipe; c’est la loi du sport. On doit vite oublier ce match et conjuguer nos efforts sur le prochain contre le CABBA, un concurrent direct pour l’accession. Inchaalah on reviendra en force !».

Propos recueillis par Z. H.