La JSK met un pied en Ligue 2

Par DDK | Il ya 5 heures 6 minutes

Rien ne va plus à la JSK qui continue à manger son pain noir, après un autre semi-échec concédé face au NAHD, avant-hier après-midi, au stade du 1er Novembre.

Les Kabyles se sont contentés du match nul, un but partout, face à une équipe du NAHD qui a fourni une très belle prestation. En perdant encore deux précieux points à domicile, la JSK est sérieusement menacée par le cauchemar de la relégation. À un point seulement du 1er relégable, le DRB Tadjenanet, la JSK risque de rétrograder en Ligue 2 si les choses ne s’améliorent pas dans les prochaines journées. Sans la moindre victoire depuis le 17 octobre dernier face à l’USMH, les Canaris se trouvent dans une situation très délicate. Le doute s’est réellement installé et les joueurs n’arrivent plus à réagir pour sortir la tête de l’eau. Même si 33 points sont encore en jeu, la mission des Jaune et Vert ne sera pas une simple formalité lors de la suite du parcours. En se déplaçant chez des clubs menacés par la relégation comme l’USMH, le DRB Tadjenanet et l’USB, la mission des kabyles pour assurer le maintien s’annonce d’or et déjà très complexe surtout que l’équipe n’arrive pas à gagner à Tizi-Ouzou. La situation dans laquelle se trouve la JSK inquiète les supporters. Ces derniers craignent le pire pour leur club qui ne convainc ni par les résultats ni par ses prestations.

Que fera Cherif Mellal ?

C’est la question que tous les amoureux de la JSK se posent devant la situation très critique où se trouve le club kabyle. Le président du club a misé sur le coach Saâdi pour tirer le club vers le haut, les résultats ne suivent cependant pas pour le club le plus titré du pays. Avec la pression qui monte chaque jour un peu plus, le boss kabyle doit trouver des solutions et vite pour éviter le pire, ainsi assurer le maintien de la JSK en Ligue 1 Mobilis. Entre la confiance qu’il donne à Saâdi et la pression de certains supporters qui veulent un changement dans la barre technique, Cherif Mellal se trouve dans une situation embarrassant. D’aucuns se demandent ce qu’il fera pour sauver la JSK.

Reprise des entraînements ce matin

Par ailleurs, le staff technique kabyle a donné rendez-vous à ses joueurs ce matin à 10h30 pour la reprise des entrainements au stade du 1er Novembre. Le coach Saâdi entamera la préparation du prochain match face au DRB Tadjenanet qui sera capital pour les Jaune et Vert. Le coach kabyle espère réaliser un bon résultat et réussir pour l’occasion le déclic tant attendu pour ses joueurs.

M. L.