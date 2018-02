«Non, je ne démissionnerai pas !»

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 462 lecture(s)

le coach Nourredine Saâdi était très déçu suite au mauvais résultat de son équipe face au NAHD. Alors que des rumeurs se font entendre sur son probable départ après ce faux pas, le coach kabyle a affirmé qu’il ne démissionnerait pas tant qu’il aura la confiance de son président. «En 35 ans d’exercice, je n’ai jamais démissionné de mon poste. Cela dit, je ne démissionnerai pas car je ne fuis jamais mes responsabilités. Tant que j’ai la confiance de mon président, je ne partirai pas. Autrement dit, je ne partirai que le jour où je n’aurai plus la confiance de mon président», a déclaré Saâdi lors de la conférence de presse.

«Je n’accorde pas d’importance à ceux qui réclament mon départ»

À la fin du match face au NAHD, des supporters ont demandé au coach kabyle de partir. Interrogé, le coach kabyle a affirmé qu’il ne donnait pas beaucoup d’importance à ces propos. «Ça ne m’intéresse pas ce que disent les quelques supporters qui ne veulent pas me voir à la tête de la barre technique. Je le dis et je le répète, tant que j’ai la confiance de mon président, je ne partirai pas. C’est les mêmes personnes qui demandent à chaque fois aux entraineurs de partir», tablera-t-il.

«Je n’ai pas de baguette magique, j’ai trouvé l’équipe dans cette situation»

Critiqué sévèrement ces dernières semaines, Saâdi a rappelé à ses détracteurs qu’il avait trouvé l’équipe dans une situation lamentable. «J’ai trouvé l’équipe dans cette situation. Je suis venu en pompier et je n’ai pas de baguette magique», a souligné le coach kabyle.

«Les supporters craignent pour leur équipe, moi aussi»

Interrogé quant aux supporters qui s’inquiètent de plus en plus pour l’avenir de leur équipe, Saâdi avoue que lui-même a peur pour l’avenir de la JSK. «Je sais que les supporters craignent pour l’avenir de leur équipe, moi aussi je crains pour l’avenir de la JSK. Je suis venu pour sauver l’équipe de la relégation et je ferai tout pour la sauver», a encore promis Saâdi.

«Je ne répondrai pas à Hannachi par respect à sa famille»

«Je ne répondrai pas à Hannachi par respect à sa famille que je connais depuis très longtemps», déclare Sâadi en répose aux propos tenus par l’ex-président de la JSK ayant affirmé que Saâdi n’était pas le coach qu’il faut pour la JSK.

«Les dirigeants m’ont demandé des explications quant au fléchissement constaté dans les 10 dernières minutes»

Après la rencontre, les dirigeants se sont réunis avec leur entraîneur pendant plus d’une demi-heure. Déçus par ce énième semi-échec concédé à domicile, ils lui ont demandé pourquoi l’équipe avait subi le match dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. «Les dirigeants voulaient savoir pourquoi il y a eu un fléchissement dans les 10 dernières minutes. Après tous les efforts qu’on a fournis, c’est tout à fait normal que les joueurs fléchissent vers la fin de la partie», a-t-il expliqué.

«Satisfait de la prestation de mon équipe, mais 2 joueurs n’ont pas tenu leur rôle»

En dépit du nul concédé devant le NAHD, Saâdi se dit satisfait de la prestation de ses joueurs. «Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. Je dois préciser, néanmoins, que 2 d’entre eux n’ont pas bien tenu leurs rôles. On s’est créés plusieurs occasions mais la chance n’était pas de notre côté», a ajouté le coach kabyle.

«Je suis satisfait du rendement de Benyoucef, Hamar et Oukaci»

Même s’il n’a incorporé le jeune Oukaci qu’en deuxième mi-temps, Saâdi a été séduit par les qualités de son milieu de terrain. «Oukaci a montré de belles choses en coupe et son intégration était programmée pour ce match face au NAHD. Hamar commence à retrouver son niveau, alors que Benyoucef est bon en ailier», a-t-il conclu.

M. L.