Le CRB Tizi-Ouzou met un pied en Régionale 2

Les matchs se suivent et se ressemblent et les résultats techniques sont identiques pour les Communards qui accumulent les faux pas et les échecs.

Cela s’est vérifié, vendredi dernier, lors du match avancé de la 17e journée, où les poulains de Chabane Meftah ont été piégés à domicile par leurs homologues de la JS Tixéraine. Les visiteurs ont réussi à repartir du stade Oukil Ramdane avec un précieux point (0 - 0). Un résultat qui n’arrange guère les affaires des Communards qui se compliquent davantage la tâche pour la lutte pour le maintien. Avec ce nouveau faux-pas at home, le CRB Tizi-Ouzou a définitivement mis un pied en Régionale 2, même s’il reste encore beaucoup de matchs avant le baisser de rideau de la saison sportive 2017/2018.

La JS Tichy battue par la JS Boumerdès

De son côté, la JS Tichy n’a pas pu faire mieux que de repartir de son déplacement à Boumerdès avec 0 points. L’équipe locale de la JS Boumerdès a, en effet, réussi l’essentiel en s’offrant les trois points mis en jeu, en battant la JS Tichy, par la plus petite des marges (1 à 0). Une petite mais précieuse victoire pour la JSB qui grimpe au classement, tandis que les gars de Tichy restent collés à la 11e place avec 19 points dans leur compte.

Le JS Akbou respire

En se rendant au stade de Hydra pour affronter l'IR Birmandreis, la formation de la JS Akbou avait à cœur de réaliser un bon résultat pour se racheter du dernier échec face à la JSB. Chose faite, puisque les protégés de Kamel Bouzit ont su réaliser l'essentiel en revenant avec le précieux point du nul dans leurs bagages. Pourtant, la partie s'annonçait compliquée face à une formation de Birmandreis qui avait à cœur de l'emporter pour s'éloigner davantage de la zone rouge. C’est là un bon point de pris pour la JSA, qui revient à deux points de l'USMDBK, sévèrement corrigée chez l'EC Oued Smar, et à trois unités du NRDI, qui a laissé des plumes chez le CRBBK.

M. B. et Z. A. H.

Les résultats

JS Boumerdes 1 - JS Tichy 0

CRBTO 0 - JS Tixéraine0

ECOS 3 - USMDBK 0

OT Rached 2 - ES Azeffoun 0

WB Saoula 0 - ES Ghozlane1

WA Rouiba 2 - ESM Boudouaou3

IR Birmandreis 0 - JS Akbou 0

CRBB Kiffan 2 - NRD Ibrahim 0