L’Olympique de Feraoun champion d’hiver

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 240 lecture(s)

C’est terminé pour la première phase de l’exercice 2017/2018 du championnat pré-honneur Bejaïa. Une première partie marquée par une domination sans merci de l’Olympique de Feraoun, qui termine champion d’hiver. Toutefois, il a terminé cette première manche sur une fausse note, en concédant une défaire, la deuxième jusque-là, face au WRB Ouzellaguen. Une défaire sur tapis vert en raison de l’absence d’une ambulance. Les hommes de Mohand ne perdent pas pour autant leur position de leader, avec seulement trois unités d'avance leur dauphin, le NRB Semaoun, qui est parvenu à arracher un précieux point à l’extérieur contre le BC El Kseur. Les gars de Béni Mansour ne comptent pas lâcher la troisième place. Ils se pointent en outsider, soit à un point du dauphin, en compagnie du WRBO. De son côté, l’Olympique de M’Cisna n’a pas raté l’occasion d’empocher la totalité des points face à l’ES Ighil Ali at home et se replace, ainsi, à la troisième place, à six longueurs du leader.

Bou Hamza et Sidi-Ayad s’offrent une balade de santé

La formation de l’IRB Bou Hamza, qui restait sur une victoire hors de ses bases, s’est offert une ballade de santé devant la JS Béjaïa, qui s’est inclinée par 4 buts à 1. En bas du tableau, l’US Sidi-Ayad n’a pas fait dans la dentelle en atomisant l’ASTI Darguina sur un score sans appel de 7 buts 0. Enfin, la rencontre WA Felden - JS Tameridjet a été reportée.

Samy H.

Les résultats

O M’Cisna 1 - Ighil Ali 0

US Sidi-Ayad 7 - ASTI Darguina 0

O Feraoun 0 - WRB Ouzellaguen 3

IRB Bou Hamza 4 - JS Béjaïa 1

BC El Kseur 0 - NRB Semaoun 0