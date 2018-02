Gare à l’excès de confiance

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 240 lecture(s)

C’est aujourd’hui après-midi (à 15h) que se jouera la 18e journée de la division honneur Tizi-Ouzou avec au menu six rencontres. Un round qui sera marqué par l’affiche qui mettra aux prises le leader, le FC Tadmaït, avec le CA Fréha. Une empoignade d’un grand enjeu pour les deux formations, notamment pour les locaux qui mettront sans doute les bouchées doubles pour gagner et conserver à l’occasion leur fauteuil. L’autre match qui retiendra l’attention, c’est la confrontation qui opposera le dauphin, l’O Tizi Gheniff, à la formation de l’ES Assi Youcef. Un invité dont les Olympiens devraient se méfier, pour éviter un autre faux pas à domicile et se faire distancer par le leader. Pour sa part, la JSC Ouacifs, qui reste sur une défaite hors de ses bases face à l’AC Yakouren, accueillera le KC Taguemount Azouz, un team en pleine confiance. Pour sa part, le RC Betrouna, qui a retrouvé la joie de gagner, ira rendre visite à la jeune formation de l’ES Tigzirt, très en verve à domicile. Les Banlieusards de Tizi-Ouzou ne sont pas partis pour passer un après-midi de tout repos face aux jeunots de la ville balnéaire, qui cherchent à se racheter de leur dernière défaite à l’extérieur face au KC Taguemount Azouz. L’Etoile de Draâ El-Mizan en découdra avec le CRB Mekla dans un match qui s’annonce alléchant entre deux bonnes formations qui jouent sans pression, tandiq que l’ASC Ouaguenoun, qui court toujours derrière sa première victoire de la saison, recevra le FC Ouadhias au stade de Fréha en raison de la suspension du stade de Tikobaïne. Une donne qui compliquera la tâche des locaux qui doivent s’attendre à une forte opposition d’une équipe d’Ouadhias qui voyage plutôt.

S. K.

Le programme

FC Tadmaït - CA Fréha

O Tizi Gheniff - ESA Youcef

JSC Ouacifs - KCT Azouz

ASC Ouaguenoun - FC Ouadhias

E Draa El Mizan - CRB Mekla

ES Tigzirt - RC Betrouna