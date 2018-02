Festival offensif

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 142 lecture(s)

Festival offensive dans cette 13e journée du groupe (A), 25 buts ont été inscrits dans les cinq rencontres disputées, soit une moyenne de cinq buts par match. La journée n’a toutefois pas eu d’impact sur le classement général qui reste inchangé, puisque les équipes du peloton de tête ont toutes gagnées, au moment où les équipes du bas du tableau ont perdu leur rencontre. Ainsi, le leader, le Nedjm Lakhdaria a trimé avant de l’emporter devant l’Olympique de Raffour sur le score de 3 - 2. Le dauphin, le OC Adjiba a étrillé son homologue, le CR Bouderbala sur le score de 5 - 1. Aussi, une avalanche de buts a été enregistrée lors de la rencontre ayant mis aux prises l’ASC El Hachimia au Widad de Dirah, remportée par l’équipe d’El Hachimia sur le score fleuve de 7 - 0, c’est le WRD qui s’enfonce de plus en plus au bas du tableau. Le CR Bordj Okhris et le W Ath Vouali n’ont pas pu se départager, score final 3 – 3, alors que l’UB Mesdour l’a emporté par la plus petites des marges (1 - 0) devant l’A Guelta Zerga.

M’hena A.

Les résultats

OC Adjiba 5 - CR Bouderbala1

CRB Okhris 3 - W Ath Vouali 3

ASCE Hachimia 7 - WR Dirah 0

NM Lakhdaria 3 - O Raffour 2

UB Mesdour 1 - A Guelta Zerga 0

Exempt : FC Thamelaht