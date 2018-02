Chute du leader à Bordj Okhriss

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 152 lecture(s)

Journée marquée par la chute du leader, le DRB Kadiria, à Bordj Okhriss, battu par le Affak local par la plus petite des marges (1 - 0). L’ABO se hisse à la deuxième place qu’il occupe seule avec 23 points à un seul point du nouveau leader, le CR Thameur qui a profité du revers de Kadiria pour s’accaparer seul du fauteuil de leader en faveur de sa victoire bien méritée devant un adversaire de taille, qui n’est autre que la JS Bouaklane sur le score de (3 - 1). Le RC Haizer

poursuit avec sa série de bons résultats. L’équipe drivée par Hamadache Boualem a écrasé l’USM Bouira sur le score de 5 - 1 et se place désormais à la troisième place avec deux points de retards sur le leader. Pareil pour le HC Ain Bessam et son nouvel entraîneur Khelifa qui a pris la place de Amar Tabouni, le HCAB a dominé l’ABR Djebahia 5 - 0. De son côté, la lanterne rouge, l’IRB Esnam, ne gagne toujours pas, l’équipe d’El Esnam vient de concéder une nouvelle défaite, battue par la JS Adjiba sur le score net de 4 - 0.

M. A.

Les résultats

RC Haizer 5 - USM Bouira 1

HCA Bessam 5 - ABR Djebahia 0

A Bordj Okhriss 1 - DRB Kadiria 0

IRB Esnam 0 - JS Adjiba 4

CR Thameur 3 - JS Bouaklane 1