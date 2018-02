Aklil et Ouanès réintègrent le groupe

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 174 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de relâche au lendemain de leur performance contre le leader du groupe, l’AS Aïn M’lila, les joueurs de la JSMB ont repris du service dans l’après-midi d’avant-hier, dimanche.

Une séance programmée pour préparer la prochaine confrontation en déplacement face à l’ASO Chlef, prévue ce vendredi au stade Boumezrag, pour le compte de la 20e journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis. Ainsi, la reprise, qui s’est déroulée, faut-il le dire, dans une ambiance détendue, a connu également le retour de l’axial Nazil Aklil et du milieu de terrain Hamza Ouanès. Ce dernier, qui souffrait de douleurs au dos, a dû déclarer forfait à la dernière minute face à l’ASAM. Désormais, le staff technique de la JSMB peut travailler avec l’ensemble de son contingent dans le seul but d’assurer la meilleure préparation possible à son team, en prévision de cette autre affiche contre un rival direct pour l’accession. En effet, les gars de la Soummam, qui ont le vent en poupe en ce moment après leur beau succès obtenu avec l’art et la manière au détriment du leader du championnat, auront à cœur de continuer sur leur lancée pour rester dans le sillage des équipes du haut du tableau. C’est dans cette optique justement que l’entraîneur en chef béjaoui, Mounir Zeghdoud, qui a félicité une nouvelle fois ses poulains avant le début de la première séance de la semaine, leur a demandé de mettre de côté le dernier match contre l’ASAM et de se concentrer pleinement sur celui de vendredi face à une équipe de l’ASO qui a repris des couleurs après son retentissant succès extramuros, signé contre le CRBAF (2 - 0). A ce propos, Zeghdoud leur a notamment déclaré : «Vous avez été vraiment au rendez-vous contre l’ASAM en fournissant une prestation à la hauteur des attentes, avec, au bout, cette belle victoire qui nous donne le droit de demeurer parmi tous les prétendants à l’accession. Pour cela, je vous en félicite encore. Toutefois, vous n’êtes pas sans savoir que d’autres échéances non moins importantes nous attendent à l’avenir. A commencer par ce déplacement de Chlef où l’on devra affronter un de nos concurrents chez lui. Sur ce, je vous recommande de garder les pieds sur terre et de continuer à croire encore en vos capacités à relever d’autres défis».

Effervescence chez les supporters

En effet, l’espoir commence réellement à grandir dans les esprits des amoureux du club depuis vendredi passé à l’occasion de la belle victoire de leur équipe favorite aux dépens du leader du championnat. Avant-hier, nombre d’entre eux se sont déplacés au stade de l’UMA pour encourager les partenaires de Merbah à aller chercher un autre exploit le week-end prochain contre l’ASO. Pour cela, ils n’ont pas manqué l’occasion de leur faire savoir qu’ils seront encore au rendez-vous vendredi au stade Boumezrag de Chlef, pour leur donner de la voix : «Vous êtes encore capables d’éviter la défaite à Chlef malgré la difficulté de la mission», leur ont-ils lancé à l’issue de la séance d’entraînement. A J – 3 du choc contre Chlef, l’effervescence s’empare de certains fiefs des inconditionnels du club qui s’apprêtent à faire le déplacement dans l’ouest du pays.

Départ pour Chlef ce jeudi

En attendant, les camarades de Bilal Bensaha auront à s’entraîner encore aujourd’hui et demain au stade de l’UMA pour mettre les choses au point et permettre aussi au staff technique de peaufiner sa stratégie contre l’ASO. La délégation de la JSMB devra rallier, dabs la matinée de jeudi, la ville de Chlef y passer la nuit et faire en sorte de s’assurer une meilleure concentration en prévision du match. Sur place, les hommes de Zeghdoud effectueront, enfin, une séance de décrassage pour se dégourdir les jambes avant de rejoindre, vendredi, le stade Mohamed Boumezrag pour donner la réplique à l’ASO à partir de 16 heures.

B Ouari.