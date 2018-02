Le CABBA en ligne de mire

Par DDK | Il ya 5 heures 11 minutes | 196 lecture(s)

Afin de bien préparer le prochain match contre le CABBA comptant pour la 20e journée du championnat national de Ligue 2 et pour donner plus de temps de récupération pour les joueurs, ces derniers ont repris le travail hier soir au stade de l’Unité maghrébine. Les joueurs, abattus après la dernière défaite de l’ABS, doivent fournir plus d’efforts psychologiques pour s’armer d’une plus grande volonté lors du prochain match qui s’annonce encore plus difficile, car l’adversaire du jour est un concurrent direct pour l’accession. D’après les échos en notre possession, les camarades de Bencherif n’ont rien fait pour gagner ce match en fournissant une prestation tout juste moyenne malgré les intimidations et la pression de l’équipe locale, chose coutumière dans les championnats pour garder les trois points de la victoire. Après avoir écopé d’un carton rouge, juste avant le sifflet final de l’arbitre, Herida sera le grand absent du prochain match. Ainsi, le staff technique doit trouver des solutions en incorporant certainement Benkouider d’entrée. On verra aussi le retour de Belkacemi et Noubli en attaque, donc un atout entre les mains de Bouarata pour composer un onze performant capable de percer la défense du CABBA. La direction du MOB doit jouer à fond la carte de la motivation en cette période délicate du championnat où chaque point aura son pesant d’or en fin de saison, surtout que les joueurs entameront vendredi prochain le dernier tiers du championnat avec des matchs de coupe chaque week-end.

Les Crabes ne gagnent plus à l’extérieur

Les Vert et Noir du MOB sont devenus très fragile à l’extérieur et n’arrivent plus à gagner en dehors de leur base, et le dernier succès remonte à la 5e journée contre leur prochain adversaire, à savoir le CABBA. En plus de la rareté de victoire à l’extérieur lors de ces 15 derniers matchs, le MOB a perdu beaucoup de points en concédant soit l’égalisation ou la défaite lors du temps additionnel, chose qui a poussé le simple supporter à douter des capacités des camarades de Soltane à accéder en fin de saisons. Les fidèles du club le plus populaire de la Soummam sont unanimes à dire que toute équipe qui veut accéder doit faire le plein à domicile et récolter certains points à l’extérieur surtout que cette année, la course pour l’accession concerne pas moins de 8 équipes, chose qui donne un charme et une certaine difficulté au championnat. Avec le renforcement hivernal, les capés de Bouarata doivent bien négocier leurs déplacements surtout devant des équipes mal-classées, c’est là qu’ils devraient dévoiler leur force de caractère en évitant la défaite.

Z. H.