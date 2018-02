Démonstration de force du MCB

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 279 lecture(s)

La septième journée du championnat national de niveau 1 (groupe B), jouée samedi passé, a vu le leader Béjaoui, le MCB, dominer son adversaire du jour l’Et S Béjaïa par 14/2, alors que le FC Akbou a battu l’En S Béjaïa par 4/2. La salle OMS de l’OPOW de Béjaïa a abrité le derby entre le MCB et l’Et SB où le public a été au rendez-vous pour assister à cette belle affiche qui a vu les capés de Tarik Benali la dominer de bout en bout en s’offrant trois autres points au compteur après la large victoire sur le score de 14/2 (mi-temps 3/0). Les réalisations du MCB sont l’œuvre de Tarrarist Mourad (4), Bélaïd (2), Moumeni Fares (2), Sid-Ali (2), Sahli Samir (2), Benseghir Malek (1) et Ramdane Chemssdine (1), alors que celles de l’Etoile de Béjaïa sont l’œuvre d’Ait Sahel Achour et de Gherbi Mohamed. Le FC Akbou a assuré l’essentiel en battant l’entente de Béjaïa sur le score de 4/2 (mi-temps 2/0). Après ces résultats, le MCB garde sa place de leader avec 15 points et un match en moins, suivi du FCA (12 points), l’En SB (6 points), le FCB (3 points) et l’Et SB avec 3 points au compteur.

Les résultats

Groupe A

AS Guelma 4 - GAF Skikda 5

EF Constantine 18 - AC Guelma3

Skikda Futsal : Exempt

Groupe B

MC Béjaïa 14 - Et S Béjaïa 2

FC Akbou 4 - En S Béjaïa 2

FC Béjaïa : Exempt

Groupe C

MHS Oran 2 - AF BB Arreridj 4

FS Médéa 3 - RE Djazairi 11

CF BB Arreridj : Exempt

Groupe D

ASC Ouargla 2 - ESF Babar 4

FK El Hirane 2 - USM Touggourt 12

AT M’Sila : Exempt