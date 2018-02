Que d’absents à la reprise !

Par DDK | Il ya 5 heures 11 minutes | 413 lecture(s)

Comme prévu, le club kabyle a repris le chemin des entraînements hier matin, pour préparer le prochain rendez-vous contre Tadjenanet.

Cependant, cette séance a été caractérisée par l’absence de plusieurs joueurs pour différentes raisons. En effet, les Boultif, Boukhenchouche, Oukaci, Tafni et Guitoune n’ont pas pu se déplacer au 1er Novembre, en raison des neiges qui se sont abattues sur la région. Selon les informations en notre possession, les joueurs en question ont pris attache avec leurs responsables pour les informer de ne pouvoir faire le déplacement. L’autre absent, c’est l’attaquant Mehdi Benaldjia. Selon une source proche de la direction, le joueur souffre, du moins jusqu’à hier, d’une angine qui l’a contraint de faire l’impasse sur la séance d’hier.Le retour de tout ce beau monde est prévu pour ce matin, à l’occasion de la séance d’entraînement programmée pour aujourd’hui au stade du 1er Novembre. Ainsi, la JSK a effectué la séance d’entraînement d’hier avec pas moins de six joueurs, ce qui n’a pas permis au staff technique d’appliquer le programme élaboré à cet effet. En plus des joueurs absents, le défenseur Nabil Saâdou s’est entraîné en solo, sous la houlette du kiné Guillou. Souffrant des adducteurs, le joueur est toujours aux soins.

Chérif Mellal motive les joueurs

Le président kabyle, Cherif Mellal, était présent hier au stade pour assister à l’entraînement de son équipe, qui prépare le DRB Tadjenanet. Le président kabyle s’est adressé à ses joueurs qu’il a motivés pour les prochains rendez-vous, à commencer par le duel contre Tadjenanet, un autre mal-classé : «Oubliez le match face au NAHD et préparez convenablement le match face au DRB Tadjenanet. Vous devez tout faire pour réussir un bon résultat et tirer le club vers le haut», a lancé Chérif Mellal au groupe. Ainsi, le chairman kabyle compte faire de son mieux pour que la JSK renoue avec les bons résultats.

Départ pour Tadjenanet jeudi

Par ailleurs, le club kabyle ralliera la ville de Tadjenanet jeudi prochain en prévision du match de vendredi face au DRBT local. Selon une source proche de la direction, les Kabyles pourraient passer leur nuit à Sétif, en prévision de cette importante confrontation.

