«On trouvera la solution au problème de l’équipe»

Ce n’est un secret pour personne, la JSK trouve toutes les peines du monde à gagner et le club kabyle se trouve dans une situation délicate au classement général. Cherif Mellal fait de son mieux pour améliorer les choses. «L’équipe souffre vu les résultats qui ne suivent pas. Cependant, on fait de notre mieux pour identifier le vrai problème. On fera tout pour trouver les solutions pour que l’équipe renoue avec les bons résultats lors des prochains rendez-vous», a déclaré le chairman kabyle.

«Saâdi a ma totale confiance»

Si certains dirigeants et certains supporters réclament la tête de Saâdi, vu les résultats qui ne suivent pas, Cherif Mellal tient toujours à son entraineur. Il opte ainsi pour la stabilité. «Le problème n’est pas le coach Saâdi, celui-ci n’est pas responsable des mauvais résultats. Il a ma totale confiance car je suis quelqu’un qui aime la stabilité. Avec cette dernière, l’équipe s’en sortira», a ajouté le président kabyle.

«J’ai demandé aux joueurs de tirer le club vers le haut»

Mellal attend une belle réaction de ses joueurs lors des prochaines rencontres. «Les joueurs doivent réagir et renouer avec les bons résultats. Je leur ai demandé de tout faire pour tirer le club vers le haut», a-t-il dit.

