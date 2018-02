Réunion Ekedi, Cherif Mellal, Banabdarrahmane et Saâdi hier matin

Par DDK | Il ya 5 heures 11 minutes | 714 lecture(s)

Le centre avant des Canaris, Steve Ekedi, s’est réuni hier matin au stade du 1er Novembre avec le président chérif Mellal, le directeur général Nassim Banabdarahmane et le coach Nouredine Saâdi, a-t-on appris d’une source fiable. Lors de ladite réunion, l’attaquant camerounais de la JSK témoignera à ses responsables son malaise quant à la situation de la JSK, et s’est dit prêt à aider son équipe lors des prochains rendez-vous. S’entrainant toujours avec l’équipe réserve, Ekedi a demandé à ses responsables de l’intégrer à l’équipe première lors des prochaines confrontations. Cependant et selon toujours la même source, les dirigeants de la JSK ont promis de prendre une décision concernant le cas Ekedi, et ce au plus tard aujourd’hui. «J’ai eu une discussion avec mes responsables et je les ai informés que je veux aider mon club qui souffre. La situation de la JSK me fait mal et malgré tous les problèmes que j’ai vécus, la seule chose qui m’intéresse est d’aider mon équipe à améliorer sa situation. Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre leur réponse», nous répondra-t-il.

M. L.