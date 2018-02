Un choc qui passionne en Kabylie aussi

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 456 lecture(s)

Le Real Madrid et le PSG se défieront ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le choc passionne en Kabylie aussi ou l’on apprécie le beau football et on reste attaché au frère de sang Zinédine Zidane, l’emblématique coach de la maison blanche.

D’après le bilan de 2018 pour les deux équipes, ce sont les Parisiens qui ont l’avantage. à la veille du choc tant attendu entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, nous avons comparé les buts, les victoires ou encore les clean sheets depuis le début de l’année 2018. Dans tous les domaines, les hommes d’Unai Emery sont supérieurs aux Madrilènes.

Les chiffres montrent un Real affaibli

Les statistiques illustrent bien - dans la vidéo ci-dessus - la méforme du Real Madrid depuis quelques semaines. Les Madrilènes ont disputé dix matchs en 2018, les Parisiens onze. Les hommes de Zidane n’ont réussi à gagner que cinq fois, ceux d’Unai Emery dix fois. Depuis le début de l'année 2018, ils ont inscrit 27 buts contre 37 pour les joueurs du PSG (plus de trois buts par match). Ils ont également encaissé plus de buts. Les Parisiens ont réalisé six clean sheets depuis le début de l’année, les Madrilènes seulement deux.

Différence entre les buteurs

Les différences offensives se voient aussi individuellement. Les trois meilleurs buteurs du Real Madrid en 2018 atteignent 16 buts (sept pour Ronaldo, cinq pour Bale et quatre pour Vazquez) contre 23 pour le PSG (onze de Neymar, neuf de Di Maria et trois pour Mbappé). Les hommes de Zinedine Zidane ne seront donc pas dans leur meilleur état de forme pour recevoir des Parisiens dans une excellente dynamique mercredi.



