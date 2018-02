«Notre objectif reste le maintien»

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 171 lecture(s)

Abordé en marge d’une séance d’entraînement, le président de section de l’USMB, Hachemi Ferroudj, confie que le principal objectif de l’USMB, pourtant leader de son groupe, reste le maintien.

La Dépêche de Kabylie : vous avez sué avant de l’emporter, samedi dernier, face au CM Tidjelabine. Un commentaire sur cette victoire ?

Hachemi Ferroudj : Il est vrai que nous avons éprouvé quelques difficultés pour l’emporter devant une équipe qui s’est regroupée durant toute la partie derrière. Le but de l’égalisation nous quelque peu perturbés. Cela dit, on n’a pas baissé les bras, puisqu’on est revenus en force en fin de match. Ce qui nous permis de dominer la partie et faire la différence. Je dirais que le plus important est les trois points engrangés.

Votre équipe est leader du groupe. On vous imagine comblé par ce parcours ?

C’est effectivement un honorable parcours qu’on a réalisé jusque-là. Notre position au classement dépasse nos objectifs fixés à l’intersaison. On est premiers, avec 36 points : 10 victoires, 6 nuls et une défaite en 17 matchs joués. On est contents de ce qu’on est en train de réaliser en ce début de saison. On s’était fixé le maintien comme objectif. Nous avançons selon nos prévisions Il faut d’abord décrocher les 39 points pour assurer définitivement notre maintien. Tout ce qui viendra par la suite ne sera que du bonus.

Mais votre équipe mène le bal depuis l’entame de cet exercice…

Pour jouer l’accession, il faut avoir les moyens de sa politique. Nous, on ne peut jouer la montée, car nos moyens sont limités. D’ailleurs, nos joueurs n’ont reçu que trois mensualités depuis le début de saison. Je dirais tout simplement que la motivation n’est pas la même. Nous évoluons avec des équipes qui ont le double, voire le triple, de ce que nous possédons. Et de ce fait, nous ne pouvons les concurrencer. Même côté recrutement, nous faisons confiance aux jeunes catégories de l’équipe, ce qui n’est pas le cas des autres formations qui ont l’opportunité de faire appel à des joueurs beaucoup plus expérimentés.

Comment jugez-vous le niveau de la compétition ?

La plupart des équipes se connaissent, ce qui n’est pas sans influer sur la qualité du jeu. Cela dit, dans l’ensemble, le niveau est très acceptable. Il y a quelques équipes qui ont émergées du lot.

Quelles sont ces équipes qui sont susceptibles de jouer l’accession ?

Je dirais la JSBM, l’US Soummam, l’ES Bir Ghbalou et le WRBM, par rapport à leur moyens financiers.

Comment se présente la suite de la compétition ?

Ce sera très serré, que ce soit pour les équipes qui jouent l’accession ou pour celles qui luttent pour le maintien. Rien n’est encore joué, le parcours étant encore long. Le football n’est pas une science exacte, tout peut changer en un laps de temps très court.

Un mot pour conclure…

Je tiens à féliciter et remercier vivement les staffs technique et médical et l'ensemble des joueurs pour ce parcours. En dépit des difficultés financières auxquelles nous faisons face, notre team reste tout de même accroché à cette première place et compte jouer ses chances à fond jusqu’à l’ultime journée de cette saison, afin aussi de respecter l’éthique sportive.

Entretien réalisé par Samy H.