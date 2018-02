Prospection de jeunes talents à Bourouba Saïd

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 212 lecture(s)

Dans le cadre de la découverte de jeunes talents en perspective de renforcer la sélection nationale de football des U15, le stade Bourouba Saïd de Bouira a abrité, samedi dernier, des trouvailles entre 100 joueurs de cette catégorie, issus des clubs des wilayas d’Alger, Béjaïa, Bouira, Boumerdès et Tizi-Ouzou. L’opération a été supervisée par des d’observateurs et prospecteurs, des membres de la commission technique, composée d’entraineurs, ainsi que des DTW des cinq ligues de la région Centre. Les jeunes sportifs, répartis en six groupes, se sont adonné à trois rencontres, qui se sont jouées dans un froid de canard sous le regard des observateurs. Chaque joueur, quel que soit son poste, a joué au minimum 35 minutes : «Nous avons donné plus de chance au joueur pour qu’il puisse faire ses preuves», dira le DTR de la LRFA, Dahmane Badreddine. L’opération vise, indique le DTR, «à détecter de bons éléments qui feront partie de la sélection régionale des U15 pour représenter la LRFA, lors des différents rendez-vous sportifs, et renforcer la sélection nationale des U15, qui prendra part aux prochains jeux africains, prévus en juillet prochain». Pour cette phase, 44 joueurs ont été retenus, à raison de quatre joueurs pour chaque compartiment. Une autre opération similaire devait avoir lieu hier mardi stade d’Hydra à Alger. Les 44 joueurs sélectionnés seront répartis sur deux groupes de 22 joueurs, qui disputeront deux joutes. La première face au Paradou AC des U15 ans et la deuxième contre l’équipe d’Hydra AC. Ce sera la dernière étape, dira le DTR, «lors de laquelle ont choisira deux à trois joueurs pour chaque compartiment, selon le besoin. Ces derniers prendront part à la rencontre nationale prévue les 18, 19 et 20 mars prochain à Laghouat». Pour conclure, le DTR tient à remercier «la LWFB pour l’organisation parfaite de ce rendez-vous sportif».

M’hena A.