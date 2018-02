Boghni en tête, Imazgharen s’accroche

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 182 lecture(s)

Le leader, le DC Boghni, et son dauphin, l’AS Imazgharen, n’ont pas laissé filer l’occasion d’ajouter trois points à leurs besaces. En effet, les Montagnards sont allés damer le pion à la JS Aït Yahia Moussa qui a subi un naufrage (6 - 2). Les jeunots de Frikat ont fait presque autant chez l’AC Tirrmitine, qu’ils ont battu sur un score de 4 buts à 0. Deux larges victoires qui confirment la bonne santé du duo de tête. Toujours dans le haut du tableau, la JS Tadmaït, qui a marqué le pas ces dernières semaines, a renoué avec le succès hors de ses bases face à l’OS Maâtkas. De son côté, l’AS Aït Bouadou, qui se déplaçait à Mechtras, a été contrainte au partage des points par l’IRB Souk El Tenine.

Les résultats

JSAY Moussa 2 - DC Boghni 6

AC Tirmitine 0 - AS Imazgharen 4

OS Maâtkas 0 - JS Tadmaït 1

IRBSE Tenine 1 -AS Ait Bouadou 1

JS Mechtras - FC Aït Zaïm (reporté)