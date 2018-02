L’O Taourirt Mokrane prend le pouvoir

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 250 lecture(s)

Dans le groupe B, la 14e journée a été marquée par la défaite du leader, l’US Bouhinoun, qui a sombré dans le dernier quart d’heure face à son voisin, le FC Ighil El mal. Un revers inattendu qui fait les affaires de l’O Taourirt Mokrane qui chipe la première suite à sa victoire sur un score fleuve devant le FC Betrouna. Toujours dans le haut du tableau, l’autre bonne opération a été réalisée par l’US Tala Athmane, qui a atomisé l’US Nath Irathen et réduit considérablement l’écart sur le duo de tête. Enfin, l’US Sidi Belloua est revenue de Makouda avec la totalité du gain, en surclassant l’OM locale. A signaler que pas moins de trois rencontres n’ont pas eu lieu en raison des fortes chutes de neige survenues dernièrement.

S. K.

Les résultats

O Taourirt Mokrane 5 - FC Betrouna 2

O Makouda 0 - US Sidi Belloua 2

US Tala Athmane 6 - ES Nath Irathen 1

US Bouhinoun 0 - FC Ighil El-Mal 2

O Timizart Loghbar - JS Djurdjura (MNJ)

ES Aït Ouanèche - JS Aït Annane (MNJ)