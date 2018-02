Tala Tegana et Makouda s’emparent des commandes

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 182 lecture(s)

Occupant le fauteuil de dauphin dans le groupe C, l’OC Makouda et la JS Tala Tegana, qui se déplaçaient respectivement chez l’USK Aït Aissa Mimoun et l’US Mizrana, ont réussi leurs sorties respectives, en revenant avec la totalité du gain. Une récolté qui permet aux deux grands gagnants du jour de s’emparer des commandes devant le NA Redjaouna, exempt de la journée. Pour sa part, la JS El-Kelaâ a été contrainte au partage des points par le HC Azazga, pendant que le CS Djebla Ouaguenoun a battu son invite du jour, l’US Djemaa Saharidj. Dans ce groupe aussi, deux rencontres ne se sont pas jouées en raison des chutes de neiges.

S. K.

Les résultats

US Mizrana 0 - JS Tala Tegana 2

USKAA Mimoun 1 - OC Makouda 2

JS El-Kelaâ 1 - HC Azazga 1

CSD Ouaguenoun 2 - US Djemaa Saharidj 1

O Nath Yirathen - US Timizart (MNJ)

US Ikhelouiène - AY Union Sport (MNJ)