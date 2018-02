Ultimes réglages avant l’ASO

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 199 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB, qui continuent de préparer dans d’excellentes conditions le choc de vendredi en déplacement contre l’ASO Chlef, vont devoir effectuer leur ultime séance d’entrainement dans la matinée d’aujourd’hui, sous la houlette du staff technique. Forts de leur dernier succès obtenu contre le leadeur, l’ASAM en l’occurrence, les camarades du revenant Hamza Ouanes ne jurent à présent que par un autre exploit au stade de Boumezrag de Chlef pour permettre à l’équipe de conforter ses chances d’accession en Ligue 1 Mobilis. En effet, tout le monde est pleinement concentré sur son sujet et les protégés de Mounir Zeghdoud, qui ont laissé une bonne impression lors du dernier match face à l’ASAM, promettent de rééditer leur performance contre l’ASO, tout en étant conscients de la délicatesse de leur mission sur le terrain. «Nous irons à Chlef où l’on tentera de défendre nos chances de succès à fond. La pression qui sera du côté de notre adversaire, pourrait bien nous être profitable pour tenter de négocier à notre avantage cette confrontation», ont déclaré certains joueurs, à l’issue de la séance d’avant-hier après-midi. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui prépare ses onze «guerriers» pour la bataille de Boumezrag, escompte encore une bonne réaction de ses poulains face à un autre rival direct pour l’accession en vue de préserver ce bel état d’esprit du groupe le plus longtemps possible. Côté effectif, l’entraineur béjaoui qui s’est réjoui notamment du retour du milieu et non moins expérimenté Hamza Ouanes, cette semaine, devrait, en revanche, se passer encore des services des deux défenseurs, Akil et N. Khellaf, pour la rencontre de vendredi prochain face à l’ASO. Néanmoins, les deux derniers joueurs précités qui ont réintégré le groupe cette semaine, pourraient bien être opérationnels pour le rendez-vous de la 21e journée contre le CA Batna.

Sanctions à l’encontre du club

La CD de la LFP, qui s’est réunie en milieu de semaine en session hebdomadaire, et après examen des pièces versées au dossier et aux rapports des officiels du dernier match disputé par la JSMB, à domicile, et qui s’est soldé par une victoire sur l’AS Ain M’Lila (2-0), a infligé une mise en garde au club béjaoui, assortie d’une amende de cent mille dinars. Les griefs retenus étant : utilisation de fumigènes et un signal tiré en l’air, en plus de deux bouteilles en plastique (art. 69). Ainsi, et malgré les multiples appels de la direction du club en direction des supporters pour les inviter à faire l’économie de tels désagréments à leur équipe fétiche, cela ne semble pas, à priori, avoir l’effet escompté.

