Reprise tronquée

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 258 lecture(s)

Le MOB a repris le travail avant-hier soir au stade de l’Unité maghrébine dans l’optique de bien préparer le prochain match contre le CABBA, programmé vendredi prochain à 16 heures.

Cette séance a débuté après une réunion d’environ une demi-heure avec les joueurs où le coach Bouarata a savonné tout le monde après l’amère défaite contre l’ABS, il a responsabilisé ses joueurs qui se sont fait piéger après un relâchement inexpliqué et inacceptable lors du temps additionnel de la partie. Cette reprise a été tronquée de Noubli qui s’est présenté avec des béquilles après sa blessure lors du match du MCEE et de Bouledieb qui était présent en tenue de ville après avoir senti certaines douleurs, alors que Mouhli et Benamara sont toujours convalescents. Tous les joueurs qui se sont entrainés avant-hier sont concernés par le prochain match excepté Herida qui sera suspendu à cause du carton rouge récolté après le sifflet final de l’arbitre pour un comportement antisportif envers le referee. La direction du MOB était présente en force à la reprise et le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki a pris la parole devant les joueurs pour les inciter à oublier rapidement le dernier match et ne se concentrer que sur le prochain qui revêt une grande importance pour les Béjaouis, tout en affichant sa disponibilité à les soutenir et les encourager encore plus. Les supporters du club le plus populaire de la Soummam souhaitent que le prochain match soit un nouveau départ en renouant avec les victoires pour se racheter de ce dernier faux pas et entamer la ligne droite de ce championnat avec des bases solides pour éviter les surprises qui peuvent surgir à tout moment.

Quatre matchs de suspension pour Herida

Youcef-Islam Herida a écopé de quatre matchs de suspension après le carton rouge que l’arbitre Ghorbal lui a infligé lors du dernier match contre l’ABS. La commission de discipline de la fédération algérienne de football a confirmé cette sanction suite à son comportement antisportif envers l’arbitre, après le sifflet final qui sera suivi d’une amende de 40 000 DA. La direction du MOB doit sévir pour éradiquer ce genre de comportement qui pénalisera plus le groupe et l’équipe qui est appelée à jouer les matchs restants du championnat comme des matchs de coupe.

Noubli out au moins pour 3 semaines

Après avoir senti certaines douleurs lors du match contre le MCEE et ayant repris en solo les entrainements, Fethi Noubli rechute et selon l’échographie réalisée avant-hier, Noubli souffre d’une déchirure du ligament interne qui va l’éloigner du terrain pendant au moins 3 semaines. D’après une source, c’est le réveil d’une ancienne blessure qui suit le joueur depuis maintenant des années, et il doit passer sur le billard pour s’en débarrasser une fois pour toute et retrouver le terrain avec une forme optimale.

Z. H.