Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 287 lecture(s)

Aghilas Aoudia, âgé de 9 ans, vient de réaliser un autre exploit en arrachant la deuxième place dans un tournoi d’échecs aux Émirats Arabes Unis. Il a été accueilli la semaine dernière à l'aéroport international Houari Boumediène par le ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi. Son entraîneur, Amar Maouchi, parle dans cet entretien de son protégé.

La Dépêche de Kabylie : Aghilas vient de terminer 2e dans un tournoi aux Émirats Arabes Unis. Quelles sont vos impressions ?

Amar Maouchi : Je suis naturellement heureux, fier et très content à la fois de ce que vient de réaliser notre petit Aghilas. Après de rudes efforts, on

récolte ce qu'on a semé.

Cet exploit était-il dans vos objectifs?

Bien évidemment. On a travaillé très dur pour avoir aujourd'hui ce résultat qui n'est pas du tout facile. Ceci dit, que ce soit la 1e place en Algérie ou la 3e en Afrique dernièrement, tous ces exploits étaient visés.

Concernant son programme d'entraînement, comment faites-vous pour gérer sa scolarité ?

Pour ce qui est des horaires d'entraînement, on travaille chaque soir une heure et demie, soit de 18h30 à 20h00 pour le laisser se concentrer sur ses études aussi. Car je tiens à vous faire savoir qu'il est également un très bon élève, grâce notamment à ses parents qui sont eux-mêmes des enseignants.

Estimez-vous qu’on ait mis assez de moyens à votre disposition pour que cette discipline réussisse à Béjaïa ?

Franchement, on manque vraiment de moyens. Je peux dire que presque rien n'a été mis à notre disposition malheureusement. Cependant, on essaye tant bien que mal de nous débrouiller avec les moyens du bord. Quant à la réussite dans cette discipline, la majorité des athlètes sont de Béjaïa et Tizi-Ouzou, je souhaite que les responsables nous donnent encore plus de moyens afin de permettre à ces enfants très doués d'exploiter leur intelligence et d'aller loin.

Un mot pour terminer ?

Je souhaite une bonne continuation à Aghilas avec son nouvel entraîneur, parce que pour moi c'est le moment de retourner aux USA.

Entretien réalisé par M’henni Khalifi