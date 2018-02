Des changements attendus face au DRBT

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 669 lecture(s)

Le club kabyle continue sa préparation pour le match de vendredi prochain face au DRB Tadjenanet, pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Contrairement à la séance d’avant-hier, qui a connu plusieurs absences, les entraînements d’hier ont vu le retour de tous les joueurs absents lundi. Les Kabyles ont ainsi travaillé avec un effectif au grand complet, ce qui a soulagé le staff technique, à sa tête le coach Saâdi. Ce dernier continue de préparer ce rendez-vous, qu’il ne doit rater sous aucun prétexte, au vu de la situation délicate de son équipe. En effet, ce match face à Tadjenanet, un autre mal classé, sera à six points pour les Kabyles qui n’auront pas le droit à l’erreur. Pour cela, le coach Saâdi compte opérer des changements par rapport au précédent match face au NAHD. Mécontent du rendement de certains éléments face aux Sang et Or, l’entraîneur en chef des Canaris cherche à injecter du sang neuf à son groupe. En défense, Belkalem est pressenti pour jouer son premier match avec la JSK, puisque le joueur commence à retrouver sa forme. L’autre élément qui sera incorporé, c’est le meneur de jeu Salim Boukhenchouche. Rétabli de sa blessure au dos, le milieu kabyle devra retrouver sa place de titulaire face au DRB Tadjenanet. Même le jeune Oukaci est pressenti pour jouer titulaire, lui qui affiche une belle forme ces dernières semaines. En attaque, Saâdi, qui aspire à mettre fin à l’inefficacité de ce compartiment, pourrait sortir la carte Tafni. En résumé, Saâdi veut que son équipe se réveille et réussisse une belle opération face au DRB Tadjenanet. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert

Saâdi s’est réuni avec les joueurs

Le coach Saâdi s’est réuni avec ses joueurs, hier matin, avant le début de la séance d’entraînement. Profitant de la présence de tous ses joueurs, il leur a demandé d’oublier le précédent échec et de tout faire pour réaliser la victoire face au DRBT : «Oublier le match du NAHD et concentrez-vous sur le prochain. On doit préparer convenablement ce rendez-vous très important. Vous devez tout faire pour réaliser la victoire et tirer le club vers le haut», a lancé Saâdi à ses poulains.

Derniers réglages aujourd’hui

Les Canaris effectueront ce matin leur dernière séance d’entraînements pour effectuer les derniers réglages d’avant match, avant de rallier la ville de Tadjenanet, demain matin, en prévision du duel face au DRBT local. Dos au mur, les Canaris veulent réaliser le déclic tant attendu face à cette formation, qui lutte aussi pour le maintien.

M. L.