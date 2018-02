«On doit réussir un bon résultat»

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 273 lecture(s)

Sur la rencontre face au DRBT, Djabout souligne que son équipe doit réussir une belle opération.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match face au DRB Tadjenanet ?

Adel Djabout : On prépare ce match convenablement, bien que le dernier faux-pas face au NAHD nous ait faits très mal. La victoire était à notre portée, mais, malheureusement, on n’a pas exploité les nombreuses occasions qui nous ont été offertes. À présent, nous sommes concentrés et on veut réagir ! Le coach ne cesse de nous encourager et notre seul objectif est de se racheter.

Certains vous critiquent pour vos ratages. Est-ce-que cela a influé sur votre moral ?

Les critiques ne me dérangent pas ! Le plus important pour moi est l’avis de l’entraîneur. Ce dernier est satisfait de mon rendement et j’ai eu une longue discussion avec lui. J’applique ses consignes à la lettre et, s’il me demande de jouer comme gardien, je le ferai. Saâdi est un coach qui maîtrise son sujet et qui me connaît très bien. Je ferai tout pour être à la hauteur de sa confiance. Il fait un travail remarquable, surtout sur le plan psychologique. Il encourage beaucoup ses joueurs et ne cesse de les motiver.

Vu que votre adversaire joue aussi sa survie en ligue I Mobilis, le match sera à six points…

Ce match sera, en effet, très difficile pour les deux équipes qui jouent pour le même objectif, à savoir assurer le maintien. On ira à Tadjenanet pour chercher un résultat probant. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous viserons un résultat positif, afin d’améliorer notre situation. On n’a pas le droit à l’erreur !

À onze journées de la fin du championnat, quelles sont les chances du maintien ?

Il y a plusieurs clubs qui jouent le maintien, comme le CRB, l’USMH, le DRBT entre autres. Toutes les prochaines rencontres seront très difficiles pour nous. On trouve toutes les peines du monde à s’imposer au stade du 1er Novembre et on fera tout pour réaliser le déclic tant attendu. On ne lésinera pas sur les efforts et on jouera tous les matchs avec la ferme intention de glaner le maximum de points afin de gagner.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi