La grosse affiche !

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes

Le championnat de division honneur Béjaïa abordera, demain après-midi, la quinzième et ultime journée de la phase aller, avec trois affiches intéressantes à suivre.

En l'absence du leader, le RC Seddouk, exempté pour ce round, tous les regards seront braqués sur le stade de l'amitié de Sidi-Aïch qui abritera le duel explosif tant attendu entre deux poursuivants immédiats et principaux postulants à la montée : le SS Sidi-Aïch et le NC Béjaïa. Cette rencontre s’annonce passionnante, voire même palpitante, entre ces deux solides formations, constituant une étape ô combien importante et décisive pour les deux antagonistes. Un match difficile, en effet, pour les deux formations qui feront tout pour négocier cette confrontation directe à enjeu capital et, par la même, diminuer l'écart de huit points par rapport au leader. Voilà, en somme, une chaude empoignade entre deux solides et belles formations. Ainsi donc, l'occasion est offerte à l’un des sérieux prétendants à la montée, le CRB Aokas, d’améliorer son capital de points et de se rapprocher un peu plus du podium, lui qui aura à évoluer à Aït R'Zine face à la formation du CRBAR local qui a marqué le pas, ces dernières journées, après une longue série de résultats positifs. Eu égard à l’enjeu de cette rencontre, on s’attend à un duel passionnant entre des littoraux qui voudront bien s'offrir la victoire et le poste de dauphin. Pour sa part, l'autre sérieux outsider, le CRBS Tenine, qui reste sur deux bons résultats de suite, tentera de marquer des points pour gagner des marches au classement. Toutefois, sa mission sera vraiment délicate face à cette imprévisible formation de l'O Akbou qui voudra négocier cette sortie au littoral, et ce, pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Zahir Ait Hamouda