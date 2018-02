Ça jouera gros à Larbaâ Nath Irathen

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 272 lecture(s)

Le championnat pré-honneur Tizi-Ouzou se poursuivra, demain vendredi, avec le déroulement de dix rencontres. Dans le groupe A, le leader, le DC Boghni, accueillera pour le compte de la 16e journée son proche voisin, la JS Mechtras, dans un match qui semble à la portée des Montagnards. De son côté, le dauphin, l’AS Imazgharen, recevra l’IRB Souk El Tenine. Un match qui s’annonce très plaisant entre deux formations qui feront tout pour être à la hauteur des attentes de leurs fans respectifs. Dans le groupe B, la 15e journée sera marquée par le choc qui opposera, au stade de Larbaâ Nath Yirathen, le nouveau chef de file, l’O Taourirt Mokrane, à l’US Tala Athmane, qui occupe la troisième place au classement. Une empoignade d’un grand enjeu qui s’annonce explosive entre les deux antagonistes du jour qui n’auront pas le droit à l’erreur. Dans le groupe C, la JS Tala Tegana, qui partage le fauteuil de leader avec l’OC Makouda, qui jouera samedi face à l’US Mizrana, aura une bonne aubaine de conserver les commandes à l’occasion de la réception de la JS El Kelaâ, pour le compte de 16e journée. Un hôte dont les jeunots d’Ath Djennad devraient se méfier, pour éviter de caler devant un adversaire qui voyage plutôt bien hors de ses bases.

S. K.

Le programme

DC Boghni - JS Mechtras

AS Imazgharen - IRBS El Tenine

AS Aït Bouadou - OS Maâtkas

FC Aït Zaïm - AC Tirmitine

OT Mokrane - US Tala Athmane

FC Ighil El-Mal - ES Nath Irathen

FC Betrouna - O Makouda

USS Belloua - O Timizart Loghbar

JS Tala Tegana - JS El-Kelaâ

US Timizart - USKA A Mimoun