De l’or pour la lutteuse de l’IRB Chorfa, Khellal Lyna

Il ya 6 heures 34 minutes

La lutte algérienne s’est de nouveau distinguée lors du championnat d’Afrique qui s’est déroulé du 7 au 11 février derniers à Port Harcourt au Nigéria en remportant 37 médailles (17 d’or, 10 d’argent et 11 de bronze). Un résultat bien meilleur que celui réalisé il y a deux années à Marrakech au Maroc, où la sélection nationale avait remportée 36 médailles (14 d’or, 15 d’argent et 7 de bronze). Une performance historique jamais réalisée par la lutte algérienne sur le plan continental, selon le directeur des équipes nationales de la fédération algérienne de la lutte et assimilées. Ceci dit, la sélection nationale a pris part au championnat avec 46 athlètes des catégories cadets, juniors et séniors filles et garçons. Comme à l’accoutumé, la lutte de la région de M’Chedallah s’est une nouvelle fois distinguée par les performances de Khellal Lyna, 62 Kg, du club de l’IRB Chorfa qui a remporté la médaille d’or, tandis que sa coéquipière Boukrif Houria, du club UL M’Chedallah, s’est contentée de la sixième place.

M’hena A.